聖荷西今年首起凶案 17歲少年遭槍殺

聖荷西訊
據當局稱，周日(1日)下午，聖荷西靠近金寶市邊界附近發生一起槍擊案，一名17歲少年不幸身亡，這是聖荷西市今年的首起凶殺案。

聖荷西警察局表示，下午4時48分，警方接獲報案稱，在Cadillac-Winchester社區附近的Winchester Boulevard 1500號街區一處停車場發生槍擊事件。

警方趕到現場後發現，這名未成年受害者身中至少一槍。

警方稱，這名少年被送往醫院後不治身亡。在聖克拉拉縣法醫辦公室完成身分確認並通知其近親之前，警方尚未公布死者姓名。

凶殺案偵探正在對此案進行調查，尚未公布可能的作案動機或槍擊案的具體情況。這是聖荷西警方調查的2026年首起凶殺案；去年，該市首起凶殺案於1月11日報告，也是2025年同期記錄的唯一一起凶殺案。

任何知情人士均可致電聖荷西警察凶殺案調查小組，電話：408-277-5283，或發送電子郵件至：警探Joel Martinez：[email protected]、警探Rafael Varela：[email protected]、警探Jose Montoya： [email protected].

也可以撥打矽谷犯罪通報專線408-947-7867，或造訪網站siliconvalleycrimestoppers.org提供線索。

聖荷西 槍擊 矽谷

半月灣農場7死槍案 兇嫌刑事審判定明年1月

灣區本周晴朗穩定 迎接超級盃理想天氣

