舊金山佛光山三寶寺重開，成城市靜心新地標。（記者李怡/攝影）

歷經多年整修與空間重塑，位於舊金山 市中心的佛光山三寶寺近日正式重開。嶄新的建築立面、通透的天井庭園、極簡而富禪意的室內設計，讓這座老字號佛教道場，悄然成為年輕世代口耳相傳的「靜心系打卡地」，吸引不少民眾專程前來參觀、拍照與駐足沉澱。

根據本報過去報導，三寶寺多年來一直是舊金山華人 社區重要的宗教與文化據點，除日常法會外，也長期推動書法展、佛學講座與青年活動。此次重開，寺方在保留宗教核心精神的同時，對空間語彙進行大幅更新，希望讓更多不同世代走進寺院，重新認識佛教與城市生活之間的連結。

從外觀可見，新寺以層層垂直線條構成立面，灰白色調沉穩內斂，與周邊市區建築形成鮮明卻不突兀的對話。走入室內，筆直延伸的階梯廊道、柔和的天光與規律排列的立柱，營造出強烈的秩序感與儀式感，不少訪客形容「一踏進來，心就慢下來了」。

最受矚目的，是建築中央的開放式天井庭園。碎石、蕨類、孤石與簡約步道，構成一幅現代版枯山水景觀，四周以大面落地玻璃圍合，讓自然光線隨時間流動。無論是白天或黃昏，都成為年輕人拍照取景的熱門角落，也是不少上班族短暫放空的心靈綠洲。

寺內牆面上可見「禪」字書法與佛像陳設，整體風格克制而留白，刻意淡化傳統寺廟常見的繁複裝飾，轉而以空間本身傳達修行意涵。有前來參觀的年輕民眾表示，自己並非佛教徒，但在這樣的環境中，「很自然就想放下手機，靜靜坐一下」。

寺方指出，三寶寺未來除既有宗教活動外，也將持續舉辦適合青年與城市居民參與的文化、靜心與公益活動，希望讓寺院不只是信仰空間，也能成為城市中一處讓人「回到自己」的所在。