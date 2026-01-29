列治文農曆年街頭遊行 「漢服小姐」網紅周寶寶領隊

列治文社區中心宣布，年度農曆新年慶典將於2月7日重返舊金山西區。圖為往年活動盛況。（本報檔案照）

舊金山 列治文社區中心（The Richmond Neighborhood Center）宣布，年度農曆新年慶典將於2月7日（周六）重返舊金山西區，活動規模再度擴大，結合大型街頭遊行、夜市、市集與傳統文化表演，預計吸引超過5000名民眾參與，成為西區最具代表性的農曆新年社區活動之一。

主辦單位表示，今年活動將於當日下午3時至晚間8時30分舉行，屆時將封閉Balboa街35至40大道路段，打造橫跨多個街區的節慶空間。現場將設置超過70個攤位、30支遊行隊伍，並安排舞獅、武術、傳統音樂與家庭親子活動，營造結合夜市氛圍的社區嘉年華。

今年慶典最大亮點之一，是邀請擁有490萬名粉絲的中國網红周寶寶（Zhou Bao Bao）擔任遊行總領隊。周寶寶以推廣漢服文化聞名，被粉絲暱稱為「漢服小姐」，長期致力於傳統服飾與文化復興，在中國及海外華人 社群具有高度影響力。主辦單位指出，她的參與將為列治文區農曆新年慶典帶來國際能見度，也凸顯該活動作為文化橋梁的角色。

列治文區社區中心代理執行長Clifford Yee表示，農曆新年在列治文區的意義，遠超過節慶本身。「這不只是熱鬧的慶祝活動，而是關於尊敬長者、扶持年輕世代，以及重新確認社區彼此支持的力量。」

Yee指出，社區中心希望透過這樣的活動，創造一個讓文化、歸屬感與喜悅能跨世代共享的公共空間。

今年的慶典也是該活動舉辦的第三年。主辦單位回顧，活動最初僅為列治文區社區中心內約800人的小型聚會，隨著社區參與度逐年提升，已發展成為封街舉辦的完整街頭節慶，並逐漸成為舊金山西區文化生活的重要一環。去年活動，市長羅偉 （Daniel Lurie）亦曾親自出席。