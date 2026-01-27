舊金山購物中心提前關閉 年輕人開DJ派對告別

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山最大商場意外提前關閉，昔日青少年舉辦告別狂歡。（本報檔案照）
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，「舊金山購物中心」（San Francisco Centre）原計畫在26日結束營業，但周六（24日）早晨卻已門鎖緊閉、燈火全滅。中心入口處張貼的告示稱，這家市中心購物樞紐「將無限期關閉」（closed until further notice）。

商場最後一家租戶Ecco的員工證實，商場已提前永久關閉，比原定周一（26日）的關閉日期更早，標誌著這座曾是舊金山最大最知名購物中心的終結，多年來的空置率攀升與租戶撤離已使這座市中心零售地標逐漸空心化。

新的債權人集團於去年11月收購了該商場的債務。這片占地5.9英畝、由兩棟建築組成的地產，被以1.33億美元估值收回抵押。而不到十年前，該商場估值曾超過12億美元。

早些時候，數十年來輸送通勤者和購物者的灣區捷運公司BART關閉了連接Powell車站與購物中心的入口通道。該商場原定於周日（25日）營業結束後關閉，但閉店時間提前到來，使這個購物中心漫長的衰落歷程比預期更快地走向終結。

儘管已聘請世邦魏理仕（CBRE）負責物業營銷，但房地產專家警示稱，改造這座與交通樞紐相連的巨型綜合體將面臨巨額成本與技術挑戰，可能需要數年時間和巨額投資。

另據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，周日下午，數百名昔日的青少年聚集在市場街（Market Street）舊金山中心商場緊閉的大門外，在煙霧繚繞的捲菸與狂歡音樂聲中，為這片青春樂園舉行告別儀式。

當DJ混音播放SOB X RBE等本地嘻哈團體作品時，主辦者將眾人聚集成圈。大麻煙霧瀰漫空中，騎車少年們自然少不了翹車輪表演。下午4點，派對開始僅一小時，人群已膨脹至三倍規模，徹底占領了整條人行道，部分路人無法繞過這片歡騰，索性駐足加入慶典。

