我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

沙加緬度市推「有限娛樂許可證」 助小商家辦活動

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河加緬度的小型商家將可申請「有限娛樂許可證」，合法合規舉辦現場娛樂活動。(取自沙加緬度市府官網)
河加緬度的小型商家將可申請「有限娛樂許可證」，合法合規舉辦現場娛樂活動。(取自沙加緬度市府官網)

為降低小型企業舉辦現場娛樂活動的成本與行政負擔，沙加緬度市政府近期推出「有限娛樂許可證」（Limited Entertainment Permit，簡稱 LEP），以較低的費用與簡化程序規定，協助商家更容易合法規畫演出與活動，並支持在地表演者的發展。

市府並宣布，將於1月29日下午3時至4時，在300 Richards Blvd., 221室，舉辦「有限娛樂許證」的說明與培訓活動，向業者詳細介紹許可證內容與申請流程。市府表示，現場提供免費停車，歡迎有興趣的商家參加。

根據市府說明，「有限娛樂許可證」適用於娛樂活動並非主要營業項目的小型企業，開放給可容納299人（含）以下的場地申請。該許可證的有效期限為兩年，費用750美元，相較於一般娛樂許可證，不僅申請門檻較低，相關費用與配套措施的要求也更為精簡，以減輕業者負擔。

市府計畫經理羅梅若（Melissa Romero）表示，「有限娛樂許可證」的設立，目的是「為希望提供現場娛樂的小型企業移除不必要的障礙，同時維持清楚且可預期的管理標準」。她指出，透過較友善的管理制度，商家得以活化營業空間，增加社區互動，也能為本地音樂人與表演者創造更多的舞台。

「有限娛樂許可證」主要適用於餐廳、酒吧、咖啡館、精釀啤酒廠與酒莊等場所，並依企業規模與使用性質，調整娛樂時段與相關管理要求。可能需要申請「有限娛樂許可證」的活動類型，包括DJ表演、開放麥克風之夜、喜劇演出、使用擴音設備的現場音樂，以及售票活動等。

不過，並非所有娛樂形式都需申請許可。市府說明，單純的背景播放錄音音樂、益智問答活動，以及未擴音、未售票的現場音樂演出，通常不在許可要求之列，讓商家在不影響公共安全與鄰里安寧的前提下，保有彈性經營的空間。

這次培訓活動，是沙加緬度市持續支持在地商家與活動主辦單位的重要一環，期望透過清楚的規範與實務說明，協助企業在不同場域中順利規畫與舉辦娛樂活動。市府也呼籲有需求的業者，善用「有限娛樂許可證」制度，在合法合規下，為社區帶來更多元的文化與娛樂選擇。

咖啡

上一則

聖荷西被金融公司Remitly 評全球住房最難負擔

下一則

超級盃將開打 灣區公共運輸加密班次與接駁

延伸閱讀

打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居

打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居
被遺忘的大湖

被遺忘的大湖
趕拿白金卡「里程衝刺」 男12小時搭6次飛機只花500元

趕拿白金卡「里程衝刺」 男12小時搭6次飛機只花500元
沙加緬度犬隻執照寬限月 補辦免罰、免費疫苗

沙加緬度犬隻執照寬限月 補辦免罰、免費疫苗
看好沙加緬度發展 好市多羅斯維爾開2店

看好沙加緬度發展 好市多羅斯維爾開2店

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相