沙加緬度市推「有限娛樂許可證」 助小商家辦活動

河加緬度的小型商家將可申請「有限娛樂許可證」，合法合規舉辦現場娛樂活動。(取自沙加緬度市府官網)

為降低小型企業舉辦現場娛樂活動的成本與行政負擔，沙加緬度市政府近期推出「有限娛樂許可證」（Limited Entertainment Permit，簡稱 LEP），以較低的費用與簡化程序規定，協助商家更容易合法規畫演出與活動，並支持在地表演者的發展。

市府並宣布，將於1月29日下午3時至4時，在300 Richards Blvd., 221室，舉辦「有限娛樂許證」的說明與培訓活動，向業者詳細介紹許可證內容與申請流程。市府表示，現場提供免費停車，歡迎有興趣的商家參加。

根據市府說明，「有限娛樂許可證」適用於娛樂活動並非主要營業項目的小型企業，開放給可容納299人（含）以下的場地申請。該許可證的有效期限為兩年，費用750美元，相較於一般娛樂許可證，不僅申請門檻較低，相關費用與配套措施的要求也更為精簡，以減輕業者負擔。

市府計畫經理羅梅若（Melissa Romero）表示，「有限娛樂許可證」的設立，目的是「為希望提供現場娛樂的小型企業移除不必要的障礙，同時維持清楚且可預期的管理標準」。她指出，透過較友善的管理制度，商家得以活化營業空間，增加社區互動，也能為本地音樂人與表演者創造更多的舞台。

「有限娛樂許可證」主要適用於餐廳、酒吧、咖啡 館、精釀啤酒廠與酒莊等場所，並依企業規模與使用性質，調整娛樂時段與相關管理要求。可能需要申請「有限娛樂許可證」的活動類型，包括DJ表演、開放麥克風之夜、喜劇演出、使用擴音設備的現場音樂，以及售票活動等。

不過，並非所有娛樂形式都需申請許可。市府說明，單純的背景播放錄音音樂、益智問答活動，以及未擴音、未售票的現場音樂演出，通常不在許可要求之列，讓商家在不影響公共安全與鄰里安寧的前提下，保有彈性經營的空間。

這次培訓活動，是沙加緬度市持續支持在地商家與活動主辦單位的重要一環，期望透過清楚的規範與實務說明，協助企業在不同場域中順利規畫與舉辦娛樂活動。市府也呼籲有需求的業者，善用「有限娛樂許可證」制度，在合法合規下，為社區帶來更多元的文化與娛樂選擇。