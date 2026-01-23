舊金山「回家之路」本周啟動 24小時運作 幫助無家者返鄉

舊金山「回家之路」24小時協助無家者返鄉與家人重聚。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）22日宣布，市府將全面改革並擴大「回家之路」（Journey Home）計畫，提供無家可歸者全天候、24小時的返鄉與安置協助，幫助有意離開舊金山的人，返回家人身邊或前往其他具穩定支持的地點，重新建立生活基礎。

住在田德隆區多年的居民 Savvy Shen表示，近年來據他了解的街頭無家者並非沒有家庭，而多是與原有支持系統斷了聯繫，有的跟家裡鬧翻了，有的是生病後就再也回不去原本的城市。如這次市府真能幫忙把人送回家，對社區來說是好事。

長期投入社區服務的志工李佳冠指出，過去類似返鄉計畫常被質疑只是給一張車票了事。但這次強調後續追蹤，覺得會有效。她說，如果只是把人送走，很容易又回來，這次能確定無家者們在外地有人接應、有地方住，對當事人和舊金山都是雙贏。她說，無家可歸問題不能只靠單一做法解決，但這類協助重建家庭與社會連結的措施，至少為部分人提供一條出路。

新計畫由市無家可歸者與支持性住房局（HSH）統籌，並與非營利組織GLIDE合作，整合過去分散的「Homeward Bound」與「Problem Solving」等專案，建立單一、全市性的安置與重聚系統。

市府指出，過去相關服務運作時間有限，導致部分民眾錯失即時返鄉機會，此次改為24小時運作，盼能在民眾準備好回家的第一時間提供協助。

羅偉表示，舊金山正重新調整應對無家可歸與心理健康 危機的方式，重點是「把人從街頭帶向真正的穩定生活」。他指出，市府近月已新增約600張以治療與復原為導向的床位，並推動多項改革，包括設立快速執法與轉介中心（RESET Center）、開設全天候危機穩定中心，以及重整街頭外展與臨時住房體系。

根據市府說明，「回家之路」計畫不只是提供交通費用。GLIDE的專業團隊將先評估參與者的醫療、心理健康與行動需求，協助處理藥物、身分證件、寵物同行與特殊飲食或無障礙需求，並與目的地的家人或支持網絡事前聯繫，確保行程安全、出於自願且具可行性。返鄉後，GLIDE也將提供最長90天的追蹤關懷，確認當事人能持續連結住房與服務資源。

市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）指出，舊金山多年來已協助數萬人進入永久住房，但新增流入人口仍削弱整體成效，透過協助部分無家者回到原有支持系統，是重要的補充策略之一。