我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

舊金山「回家之路」本周啟動 24小時運作 幫助無家者返鄉

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山「回家之路」24小時協助無家者返鄉與家人重聚。（記者李怡╱攝影）
舊金山「回家之路」24小時協助無家者返鄉與家人重聚。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）22日宣布，市府將全面改革並擴大「回家之路」（Journey Home）計畫，提供無家可歸者全天候、24小時的返鄉與安置協助，幫助有意離開舊金山的人，返回家人身邊或前往其他具穩定支持的地點，重新建立生活基礎。

住在田德隆區多年的居民 Savvy Shen表示，近年來據他了解的街頭無家者並非沒有家庭，而多是與原有支持系統斷了聯繫，有的跟家裡鬧翻了，有的是生病後就再也回不去原本的城市。如這次市府真能幫忙把人送回家，對社區來說是好事。

長期投入社區服務的志工李佳冠指出，過去類似返鄉計畫常被質疑只是給一張車票了事。但這次強調後續追蹤，覺得會有效。她說，如果只是把人送走，很容易又回來，這次能確定無家者們在外地有人接應、有地方住，對當事人和舊金山都是雙贏。她說，無家可歸問題不能只靠單一做法解決，但這類協助重建家庭與社會連結的措施，至少為部分人提供一條出路。

新計畫由市無家可歸者與支持性住房局（HSH）統籌，並與非營利組織GLIDE合作，整合過去分散的「Homeward Bound」與「Problem Solving」等專案，建立單一、全市性的安置與重聚系統。

市府指出，過去相關服務運作時間有限，導致部分民眾錯失即時返鄉機會，此次改為24小時運作，盼能在民眾準備好回家的第一時間提供協助。

羅偉表示，舊金山正重新調整應對無家可歸與心理健康危機的方式，重點是「把人從街頭帶向真正的穩定生活」。他指出，市府近月已新增約600張以治療與復原為導向的床位，並推動多項改革，包括設立快速執法與轉介中心（RESET Center）、開設全天候危機穩定中心，以及重整街頭外展與臨時住房體系。

根據市府說明，「回家之路」計畫不只是提供交通費用。GLIDE的專業團隊將先評估參與者的醫療、心理健康與行動需求，協助處理藥物、身分證件、寵物同行與特殊飲食或無障礙需求，並與目的地的家人或支持網絡事前聯繫，確保行程安全、出於自願且具可行性。返鄉後，GLIDE也將提供最長90天的追蹤關懷，確認當事人能持續連結住房與服務資源。

市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）指出，舊金山多年來已協助數萬人進入永久住房，但新增流入人口仍削弱整體成效，透過協助部分無家者回到原有支持系統，是重要的補充策略之一。

24小時的「回家之路」服務已於本周啟動，預計2月全面運作，作為舊金山整體無家可歸應對策略中的新支柱之一。

2026年市情咨文，羅偉將街頭安全、無家者與小商業復甦作為重點工作。（記者李怡╱...
2026年市情咨文，羅偉將街頭安全、無家者與小商業復甦作為重點工作。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 心理健康

上一則

南灣心理輔導計畫停擺 新非營利組織接棒

下一則

無人機送貨將成為常態 Zipline估值衝76億

延伸閱讀

史上第3位華裔局長…劉力一宣誓就職舊金山警局長

史上第3位華裔局長…劉力一宣誓就職舊金山警局長
金山小商業 可免費使用門前走廊

金山小商業 可免費使用門前走廊
舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低
芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低
上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮

上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」