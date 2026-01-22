每晚房價770元起…蘇諾瑪縣豪華樹屋 加州人氣最高短租房

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
蘇諾瑪縣這棟位於紅木森林中的豪華樹屋是Airbnb加州人氣最高的租賃物業。（取自Airbnb網站）
蘇諾瑪縣這棟位於紅木森林中的豪華樹屋是Airbnb加州人氣最高的租賃物業。（取自Airbnb網站）

根據短租屋業者Airbnb公布的報告，坐落於灣區蘇諾瑪縣（Sonoma County）西部紅木山區高處一棟樹屋，是Airbnb加州人氣最高的租賃物業。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據Airbnb的「最希望入住物業」（most wishlisted）數據，位於蘇諾瑪縣奧西登托（Occidental）這棟名為「壯觀望遠鏡樹屋」（Spectacular Spyglass Treehouse）的手工打造短租屋，無疑是加州最受人們青睞的出租物業。

房東將這棟樹屋形容為「體驗非凡」的絕佳選擇。這間單人房隱密小屋融合了質樸設計和高端舒適性，可供兩人入住。它配備了一張加大雙人床、全景落地窗、高速無線網路、紅外線桑拿房，以及可俯瞰紅木森林的雪松木熱水按摩浴缸。

樹屋為入住者準備了水療拖鞋、絲綢眼罩和高級巧克力。客人也可以升級選擇「舒適之夜」（Cozy Night In）項目，這個項目提供水療浴袍、熱巧克力和一瓶蘇諾瑪縣最高級的有機紅葡萄酒或香檳。

這棟樹屋是由建築公司Artistree Home使用再生木材興建的，使用環保的太能能板和雨水收集系統，同時還有一個設備齊全的小廚房。

根據Airbnb網站，「壯觀望遠鏡樹屋」每晚房價為770美元起，實際房價隨季節有所不同。

樹屋內部高級舒適，應有盡有。（取自Airbnb網站）
樹屋內部高級舒適，應有盡有。（取自Airbnb網站）

