探討腦健康 灣區1/24阿茲海默症講座

記者江碩涵／聖荷西報導
阿茲海默症協會將在1月24日舉辦網路講座「腦健康新時代-預防、保健與精進」，邀請專家探討如何降低認知退化風險。（主辦單位提供）
阿茲海默症協會將在1月24日舉辦網路講座「腦健康新時代-預防、保健與精進」，邀請專家探討如何降低認知退化風險。（主辦單位提供）

隨著阿茲海默症及其他神經退化疾病持續影響全球數百萬家庭，阿茲海默症協會將在1月24日晚間5時至6時30分舉辦網路講座「腦健康新時代-預防、保健與精進」，邀請專家探討腦部研究的進展，降低認知退化風險，並推動全生命階段的腦部健康生活方式。

阿茲海默症協會北加州與北內華達分會表示，2025年在阿茲海默症診斷、治療及認知健康推廣方面均取得重大突破，包括五大項目︰

一、結構化生活方式計畫改善認知功能。U.S. POINTER協會研究顯示，透過結構化生活方式介入，高風險長者兩年內的認知功能顯著改善。

二、FDA核准首批阿茲海默症血液檢測。去年美國食品藥物管理局（FDA）核准兩項阿茲海默症血液檢測，提供較低侵入性的診斷輔助方式。

三、多數美國人支持及早診斷。根據全國調查顯示，79%的45歲以上美國人希望在症狀影響生活前得知是否罹病，91%願意接受簡單檢測，顯示社會對早期診斷與介入的高度需求。

四、居家每周給藥治療獲核准。FDA核准Leqembi的居家每周皮下注射給藥方式，適用於早期患者，可減少往返醫療院所的負擔，並有助維持記憶與思考能力。

五、阿茲海默症協會推出ALZPro線上平台，整合臨床指引、培訓與研究資源，支援失智症專業人員，促進最新研究成果落實於臨床照護。

協會表示，無論醫療專業人員、照護者、研究人員，或單純關心認知能力的民眾，都歡迎免費參加講座。報名請上網站https://tinyurl.com/3apaz5pe，將獲得Zoom視訊連結；可電郵[email protected]或電洽408-372-9943。

阿茲海默症 FDA 加州

