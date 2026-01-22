史丹福學者洪國松 獲SPIE生物光子學年度影響力獎

史丹福大學材料科學與工程系副教授洪國松獲得「生物光子學發現年度影響力獎」。（取自史丹福大學官網）

國際光學與光子學學會（SPIE）宣布，頒發首屆「生物光子學發現年度影響力獎」，得主為史丹福大學 材料科學與工程系副教授洪國松（Guosong Hong）。頒獎儀式於1月20至22日的 SPIE Photonics West 大會期間舉行，並在以光學技術促進生殖、孕產婦與新生兒健康為主題的全體會議中正式表揚。

SPIE表示，洪國松因在技術研發領域「顯著推動生物光子學發展」而獲獎。該獎項根據他於2025年Photonics West BiOS會議上發表的研究成果所頒發。

其研究展示一種可以使活體動物組織對可見光呈現透明的方法，讓研究人員得以直接觀察體內器官，被視為生物光子學的重要突破。

研究團隊成員包括研究生 Nick Rommelfanger 與博士後研究員 Zihao Ou。研究聚焦於生物醫學光學的一大挑戰–光散射問題，即光線在穿過組織時因不均勻結構而偏離原路徑。團隊透過降低散射、讓光線更均勻傳遞的方式，成功改善影像效果，被認為將對生物光子學研究與臨床轉譯帶來深遠影響。

據悉，洪國松本科畢業於北京大學化學系，並於2014年在史丹福大學取得化學博士學位，2018年加入史丹福大學任教。他曾獲多項國際殊榮，包括 ETH 蘇黎世青年研究獎、美國總統青年科學家與工程師獎、MIT 《科技評論》35歲以下創新者，以及國家科學基金會 CAREER 獎等。

「年度影響力獎」由 SPIE 旗下期刊「生物光子學」主辦，旨在表揚近三年內於技術、臨床或轉譯層面，對生物光子學領域帶來重大影響的傑出研究成果。