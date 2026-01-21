去年12月停電尚未補償 PG&E再兩波停電

我的頻道

記者李怡/舊金山報導
PG&E停電補償遲未到位，舊金山本周卻再停電。（記者李怡╱攝影）
PG&E停電補償遲未到位，舊金山本周卻再停電。（記者李怡╱攝影）

距離去年12月舊金山發生大規模、多日停電事件已近一個月，不少PG&E用戶至今仍未收到任何補償回應，卻又面臨本周接連兩波「計畫性停電」，引發居民與商家不滿。

PG&E去年12月表示，將預留5000萬美元補償受影響的住戶與商家，但多名商家反映，即便已提交索賠申請，目前仍僅收到案件編號，未獲任何進一步通知。

PG&E指出，本周停電是為完成12月事故後的最終維修工程，分兩階段進行。第一波停電已於周一（19日）凌晨實施，影響市政中心（Civic Center）一帶約3600名用戶，原預計最長12小時，電力已於上午8時前恢復。

第二波停電則於周二（20日）午夜開始，影響列治文區與日落區約1萬4000名居民，停電約兩小時。

位於日落區Irving街、經營越南餐館的Lam Hoa Thuan表示，他在餐飲業36年、在該地點26年，去年12月長達40小時的停電，前所未有，造成食材全部報廢，只能丟掉，損失超過一萬美元。

同一條街上的華人餐館與海鮮市場也有類似遭遇。Tuna House老闆劉先生表示，他已向PG&E提交索賠並取得案件編號，但至今仍在等待回覆。

Irving Seafood Market的經理也向媒體表示，她已完成申請程序，目前同樣沒有進一步消息。

由於本次停電時間相對較短，不少商家選擇提前調整營運，做好心裡準備。

PG&E表示，這次停電是為完成Mission變電站的最終維修與測試。該變電站去年12月20日發生火災，導致全市約三分之一地區停電，最長達72小時。事故後，PG&E一直以臨時發電機維持供電。

PG&E在聲明中表示，待系統恢復正常運作後，預期可避免近幾周頻繁出現的短暫停電情況。

對仍在等待補償的居民與商家而言，最大的疑問仍未解答：損失是否能獲得補償、何時才能拿到款項。截止到發稿PG&E未回應置評。

