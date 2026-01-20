聖塔克拉拉縣擴大911非急救電話分流 最多年省1.31億

聖塔克拉拉縣擴大「護理導航員」分流911急救需求。（記者龔玥／攝影）

在聯邦經費遭削減、聖塔克拉拉縣醫療資源承受巨大壓力之際，一項「護理導航員」（Nurse Navigator）計畫正被視為緩解衝擊、擴大醫療可近性的重要工具。

聖塔克拉拉縣自2024年起在南縣（South County）及西谷地區（West Valley）試辦該計畫，將部分非緊急的911來電轉介至由註冊護士組成的電話中心。護士透過電話協助來電者判斷所需醫療層級，提供健康建議、協助預約診所門診，或安排交通前往醫院。今年年初起，該計畫已擴大至全縣實施。

Sanjose Spotlight報導，擴大後的護理導航員計畫不會產生額外成本，並與負責縣內911救護服務的「全球醫療應變公司」（Global Medical Response）合作，民眾使用服務亦無需付費。

根據縣府資料，自2024年11月至2025年8月，調度中心與第一線救護人員共將近200通電話轉介給護理導航員，其中166案由護士成功處理，僅三案最終需要緊急救援，另有31人選擇不接受護士服務。縣府估計，該計畫在此期間為病患節省超過40萬美元的醫療支出。

隨著川普總統簽署的「H.R.1法案」削減聯邦補助，Medi-Cal經費大幅縮水，該計畫對紓解急診室壓力尤為關鍵。去年財政年度，Medi-Cal約占縣府收入19億美元，接近縣立醫院預算的三分之一。未來縣立醫療系統每年恐損失高達10億美元的聯邦資金。

在經費壓力下，縣內四家公立醫院近月已有數十名護理人員被迫停薪留職，導致人力短缺。聖路易斯區域醫院（St. Louise Regional Hospital）更出現加護病房病患在急診室等待12至24小時的情況。縣府指出，護理導航員計畫每日可釋放至少三輛救護車，44%的相關通話成功避免不必要的急診就醫。該計畫也能協助無保險民眾避免高額醫療帳單 。

隨著「平價醫療法案」（ACA）保費 補貼於2025年12月31日到期，不少民眾選擇放棄醫療保險 。參院目前仍在辯論是否延長補貼。護理導航員計畫在此時擴大實施相當及時，能協助那些因經濟壓力而延誤就醫的民眾，避免小病惡化。

目前，由縣通訊中心服務的城市與地區，如摩根山等地區，其911來電若被判定為非危及生命狀況，即可轉介至護理導航員。聖荷西、密爾比達、聖塔克拉拉、桑尼维爾及山景城等自有調度系統的城市，尚未直接連線，但可在救護人員到場後透過電話聯繫護士。縣府估計，待全縣全面實施後，該計畫可分流多達30%的911來電，每年為醫療體系節省約4400萬至1.31億美元的支出。