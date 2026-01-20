聖塔克拉拉縣最高法院 招募民事大陪審團成員

聖塔克拉拉縣最高法院發布，聖縣首席法官艾梅德邀請具公民意識的聖縣居民，申請擔任 2026–27 年度民事大陪審團 成員。（記者徐蓓蓓／攝影）

根據聖塔克拉拉縣最高法院發布的資訊，為強化地方政府透明度與公共監督，聖塔克拉拉縣首席法官艾梅德（Julie A. Emede ）邀請具公民意識的聖塔克拉拉縣居民，申請擔任2026–27年度民事大陪審團（Civil Grand Jury） 成員。該制度被視為地方政府問責與公共監督的重要基石。

據悉，民事大陪審團是一個每年成立的獨立調查機構，主要負責審查縣、市政府運作，以及學區 、特殊行政區與其他地方公共機構。在法院指導下，陪審員可查閱政府文件、評估公共政策與計畫、實地檢查拘留設施，並提出調查報告與建議，以促進政府運作的道德性、效率與透明度。

首席法官艾梅德強調，參與民事大陪審團是居民投入公共事務的重要方式。她表示，服務於民事大陪審團，不僅能深入了解地方政府的實際運作，也能透過具建設性的建議，提升政府透明度與問責機制，進一步強化公眾對政府的信任，是極具影響力的公民參與形式之一。

根據法院規定，申請人須年滿18歲、為美國公民 、居住於聖塔克拉拉縣，並具備足夠的英文閱讀與溝通能力；同時不得現任民選公職，或正擔任一般刑事或民事陪審員。 民事大陪審團成員在一年任期內，平均每周需投入約25小時，以完成調查、會議與報告撰寫等工作。

相關申請表與說明資料（含民事大陪審團簡介手冊與線上申請系統）已公布於法院官方網站。法院呼籲，符合資格的居民踴躍報名，透過實際行動參與公共監督，為地方政府的健全運作與社區信任貢獻一份力量。

來自聖荷西的退休 教師陳女士認為，民事大陪審團是公民教育的一部分。她說：「很多人平時抱怨政府效率或資源分配，但其實很少有機會真正參與。這個制度讓居民不只是旁觀者，而是能了解到決策背後的現實。」

不過，也有民眾坦言時間投入是一大考量。山景城上班族王先生指出，每周平均25小時的投入對在職人士來說並不輕鬆，「但如果能夠透過彈性安排，讓更多上班族參與，對社區一定是有正面的影響。」