我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

聖塔克拉拉縣最高法院 招募民事大陪審團成員

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉縣最高法院發布，聖縣首席法官艾梅德邀請具公民意識的聖縣居民，申請擔任 2026–27 年度民事大陪審團 成員。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖塔克拉拉縣最高法院發布，聖縣首席法官艾梅德邀請具公民意識的聖縣居民，申請擔任 2026–27 年度民事大陪審團 成員。（記者徐蓓蓓／攝影）

根據聖塔克拉拉縣最高法院發布的資訊，為強化地方政府透明度與公共監督，聖塔克拉拉縣首席法官艾梅德（Julie A. Emede ）邀請具公民意識的聖塔克拉拉縣居民，申請擔任2026–27年度民事大陪審團（Civil Grand Jury） 成員。該制度被視為地方政府問責與公共監督的重要基石。

據悉，民事大陪審團是一個每年成立的獨立調查機構，主要負責審查縣、市政府運作，以及學區、特殊行政區與其他地方公共機構。在法院指導下，陪審員可查閱政府文件、評估公共政策與計畫、實地檢查拘留設施，並提出調查報告與建議，以促進政府運作的道德性、效率與透明度。

首席法官艾梅德強調，參與民事大陪審團是居民投入公共事務的重要方式。她表示，服務於民事大陪審團，不僅能深入了解地方政府的實際運作，也能透過具建設性的建議，提升政府透明度與問責機制，進一步強化公眾對政府的信任，是極具影響力的公民參與形式之一。

根據法院規定，申請人須年滿18歲、為美國公民、居住於聖塔克拉拉縣，並具備足夠的英文閱讀與溝通能力；同時不得現任民選公職，或正擔任一般刑事或民事陪審員。 民事大陪審團成員在一年任期內，平均每周需投入約25小時，以完成調查、會議與報告撰寫等工作。

相關申請表與說明資料（含民事大陪審團簡介手冊與線上申請系統）已公布於法院官方網站。法院呼籲，符合資格的居民踴躍報名，透過實際行動參與公共監督，為地方政府的健全運作與社區信任貢獻一份力量。

來自聖荷西的退休教師陳女士認為，民事大陪審團是公民教育的一部分。她說：「很多人平時抱怨政府效率或資源分配，但其實很少有機會真正參與。這個制度讓居民不只是旁觀者，而是能了解到決策背後的現實。」

不過，也有民眾坦言時間投入是一大考量。山景城上班族王先生指出，每周平均25小時的投入對在職人士來說並不輕鬆，「但如果能夠透過彈性安排，讓更多上班族參與，對社區一定是有正面的影響。」

美國公民 退休 學區

上一則

獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚

下一則

聖塔克拉拉縣擴大911非急救電話分流 最多年省1.31億

延伸閱讀

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」
柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議

柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議
男子商店盜竊面臨最高90天監禁 史島檢方強調不縱容

男子商店盜竊面臨最高90天監禁 史島檢方強調不縱容
車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審
孫雯胡驍案流審 專家：有利被告但結果未知

孫雯胡驍案流審 專家：有利被告但結果未知

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」