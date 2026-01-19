柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議

我的頻道

聖馬刁縣地檢決定不起訴四歲華裔男童身亡柏靈甘車禍涉案人。示意圖。( Pexels）
聖馬刁縣地檢決定不起訴四歲華裔男童身亡柏靈甘車禍涉案人。示意圖。( Pexels）

據NBC報導，半島地區部分居民近日表達強烈不滿，因聖馬刁縣地檢決定，不對一名19歲女子提出刑事指控。該名女子去年夏天在柏林甘駕車時，倒車衝撞並造成一名4歲華裔男童死亡。

警方指出，事故發生於去年8月，當時肇事駕駛在停車場倒車離開時，先撞上正在騎電動自行車的孩童，接著車輛失控衝上人行道，最後撞進一家波奇飯（poke）餐廳。事故中，4歲的方艾登（Ayden Fang，音譯）不幸身亡，另有一名6歲女童受傷送醫，所幸存活。

聖馬刁縣檢方在審查案件後表示，相關證據不足以支持以「過失殺人」罪名起訴肇事者，因此決定不提告。此一決定引發部分社區人士不滿，上周五，約十多名居民聚集在事故現場外舉行集會，表達反對檢方決定的立場。

聖馬刁居民、也是「安全街道」倡議者的史懷爾（Mike Swire）在現場向群眾表示：「感謝今天到場的每一位，大家一起為艾登和他的家人討回公道，也要求終止在聖馬刁縣街道上愈來愈頻繁發生的血腥事故。」他並指出，許多人至少希望能讓案件交由陪審團審理，「看看是否能作出判斷」。

不過，檢方對其決定仍予以堅持。聖馬刁縣地方檢察官鮑姆（Rebecca Baum）接受NBC Bay Area訪問時表示，檢方全面檢視案件後，認為「無法認定12名陪審員能一致同意作出有罪判決」，因此決定不提出指控。

針對外界質疑「為何不直接交由陪審團裁決」，檢方回應，依據職業倫理，只有在相信陪審團能一致裁定被告有罪的情況下，才可正式提起刑事訴訟

