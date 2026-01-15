我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

國際太空站首次因醫療因素進行撤離…今日你應知道5件事

灣區「種子博物館」 讓庭院春意盎然

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「種子博物館」正成為灣區民眾春季園藝的重要後援。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「種子博物館」正成為灣區民眾春季園藝的重要後援。（記者徐蓓蓓╱攝影）

春天將至，灣區不少家庭開始翻土、育苗，準備迎接新一季的綠意。近年在灣區各地圖書館與社區空間興起的「種子博物館（Seed Library）」，正成為民眾春季園藝的重要後援，不僅提供免費或低門檻的蔬菜、花卉種子，也透過專業指引，幫助居民提高種植成功率。

這類「種子博物館」多設於公共圖書館內，形式如同借書，只不過借的是一包包種子。民眾可依需求領取適合灣區氣候的品種，待作物成熟後再將採收的種子回饋，形成社區共享的循環體系。

南灣一間公共圖書館的館員受訪時表示，春季是種子借閱最熱絡的時段之一。「每年二、三月，來詢問番茄、辣椒、香草種子的讀者特別多，很多人都是第一次嘗試種菜。」她指出，館方在挑選種子時，會優先引進耐寒、耐旱、適合本地微氣候的品種，降低新手挫折感。

該名館員也分享，近年最受歡迎的除了傳統番茄、生菜外，還包括本地原生野花與傳家品種（heirloom seeds）。「不少讀者對原生植物特別有興趣，因為它們更省水、對傳粉昆蟲友善。」

除了提供種子，圖書館工作人員也常扮演「園藝顧問」的角色。另一位負責種子計畫的館員表示，民眾最常詢問的問題包括「什麼時候播種最好」、「陽台日照不夠怎麼辦」，以及「怎麼避免幼苗被蝸牛吃掉」。館方因此在春季加開簡易講座與示範活動，教大家如何從育苗盒開始，逐步建立信心。

「我們發現，當讀者知道這些種子來自社區、也將回到社區時，參與感會更強，」該館員說，「有人隔年帶著自己留的種子回來分享，還會附上一張小紙條，寫下種植心得，這是最感動的部分。」

在物價高漲、生活節奏緊湊的灣區，一顆免費的小種子，不僅為庭院與陽台增添色彩，也拉近了人與土地、鄰里與圖書館之間的距離。隨著春耕季節展開，這些默默運作的「種子博物館」，正以最樸實的方式，讓灣區家庭迎來一個更繽紛、也更有生命力的春天。

灣區 園藝

上一則

Meta宣布裁員虛擬實境部門千人 資金投入可穿戴裝置

下一則

1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出

延伸閱讀

十大熱門社區出列 曼哈頓金融區排第一 皇后區陽邊最實惠

十大熱門社區出列 曼哈頓金融區排第一 皇后區陽邊最實惠
灣區過氣知名主廚涉嫌搶銀行 出庭聲稱無罪

灣區過氣知名主廚涉嫌搶銀行 出庭聲稱無罪
睡眠與收入成正比 金山逾3成居民睡眠嚴重不足

睡眠與收入成正比 金山逾3成居民睡眠嚴重不足
蒙洛公園市奢華新宅吸引富裕買家 房價攀至峰值

蒙洛公園市奢華新宅吸引富裕買家 房價攀至峰值
北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因