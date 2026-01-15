灣區「種子博物館」 讓庭院春意盎然

「種子博物館」正成為灣區民眾春季園藝的重要後援。（記者徐蓓蓓╱攝影）

春天將至，灣區 不少家庭開始翻土、育苗，準備迎接新一季的綠意。近年在灣區各地圖書館與社區空間興起的「種子博物館（Seed Library）」，正成為民眾春季園藝 的重要後援，不僅提供免費或低門檻的蔬菜、花卉種子，也透過專業指引，幫助居民提高種植成功率。

這類「種子博物館」多設於公共圖書館內，形式如同借書，只不過借的是一包包種子。民眾可依需求領取適合灣區氣候的品種，待作物成熟後再將採收的種子回饋，形成社區共享的循環體系。

南灣一間公共圖書館的館員受訪時表示，春季是種子借閱最熱絡的時段之一。「每年二、三月，來詢問番茄、辣椒、香草種子的讀者特別多，很多人都是第一次嘗試種菜。」她指出，館方在挑選種子時，會優先引進耐寒、耐旱、適合本地微氣候的品種，降低新手挫折感。

該名館員也分享，近年最受歡迎的除了傳統番茄、生菜外，還包括本地原生野花與傳家品種（heirloom seeds）。「不少讀者對原生植物特別有興趣，因為它們更省水、對傳粉昆蟲友善。」

除了提供種子，圖書館工作人員也常扮演「園藝顧問」的角色。另一位負責種子計畫的館員表示，民眾最常詢問的問題包括「什麼時候播種最好」、「陽台日照不夠怎麼辦」，以及「怎麼避免幼苗被蝸牛吃掉」。館方因此在春季加開簡易講座與示範活動，教大家如何從育苗盒開始，逐步建立信心。

「我們發現，當讀者知道這些種子來自社區、也將回到社區時，參與感會更強，」該館員說，「有人隔年帶著自己留的種子回來分享，還會附上一張小紙條，寫下種植心得，這是最感動的部分。」

在物價高漲、生活節奏緊湊的灣區，一顆免費的小種子，不僅為庭院與陽台增添色彩，也拉近了人與土地、鄰里與圖書館之間的距離。隨著春耕季節展開，這些默默運作的「種子博物館」，正以最樸實的方式，讓灣區家庭迎來一個更繽紛、也更有生命力的春天。