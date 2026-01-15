若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查

四年前，一名聯邦調查局（FBI ）探員在屋崙一家煙店與目標人物科爾特斯（Michael Jonathan Cortez）發生短暫衝突後，開槍將其擊斃。科爾特斯很快就被送往醫院，但最終不治身亡。屋崙警察局、阿拉米達縣地檢處和FBI的代表迅速趕到現場。

事件經過撲朔迷離。 FBI官員稱，科爾特斯在揮舞槍支試圖逃跑後被擊斃；而科爾特斯家人的律師則聲稱，他被「處決」時手中並沒有武器。槍擊 事件的影片從未公開。

舊金山紀事報報導，即使是當時的阿拉米達縣地檢長歐瑪莉（Nancy O’Malley）也難以查明真相。歐瑪莉表示，聯邦調查局主導了調查，但最初拒絕分享關鍵證據，包括其內部報告、涉事特工的履歷，甚至連他的姓名都不願透露。

「聯邦政府一直在阻撓我們，」歐瑪莉在最近一次關於這起發生在2021年9月、當時正值拜登總統任期內的案件的採訪中說道。

歐瑪莉和科爾特斯家人的律師伯里斯（John Burris）告訴紀事報，他們最終從聯邦官員那裡獲得了信息，包括證實聯邦調查局對事件描述的視頻片段。最終沒有提起任何指控，訴訟也被撤銷。但這起槍擊事件凸顯了地方當局在調查聯邦執法人員殺害平民的案件時可能面臨的困難，無論誰擔任總統。

類似的緊張局勢如今在全國範圍內上演：上周一名聯邦移民 執法人員在一段被視頻記錄下來的激烈衝突中，開槍打死了手無寸鐵的明州女子古德（Renee Nicole Good），當時她似乎正試圖駕車逃離。

川普總統及其政府為美國移民及海關執法局（ICE）特工羅斯辯(Jonathan Ross)護，稱他當時擔心被車撞，出於自衛才開槍。這引發了人們對聯邦調查局正在進行的調查結果是否已經定論的質疑。明尼蘇達州調查人員最初作為與FBI聯合調查的一部分趕赴現場，但官員表示，在聯邦檢察官辦公室阻止他們獲取案件證據後，他們「不情願地」退出了調查。

這場爭議有可能削弱公眾對古德之死調查公正性的信任，無論是由公開聲稱殺戮正當的聯邦政府進行的調查，還是由立即譴責使用武力的地方政府進行的調查。

這場衝突暴露了地方、州和聯邦當局之間的緊張關係，隨著川普政府推動遣返更多移民，並將ICE、海關與邊境保護局和國民警衛隊的行動擴展到美國城市，這種緊張關係也日益加劇。

雖然灣區近年來鮮少發生像古德之死這樣政治色彩濃厚的聯邦特工槍擊致死事件，但科爾特斯案為地方和聯邦當局應對類似事件提供了一些先例。

如果聯邦特工在灣區開槍致人死亡，聯邦檢察官辦公室以及地方和州檢察官都有權展開調查。但據舊金山紀事報採訪的當地執法官員透露，過去聯邦當局有時拒絕讓步，也不願提供關鍵的調查權限。