租客遺棄7呎大蜥蜴 網友無視警告火速領養

編譯林思牧／綜合報導
阿拉米達市警局公布的巨蜥照片。(阿拉米達警局臉書)
阿拉米達市警局公布的巨蜥照片。(阿拉米達警局臉書)

阿拉米達市一位租屋房客，搬走的時候沒有將一隻7呎長巨大蜥蜴一起遷出，警方宣布消息後就有人已想接收，但沒有養殖經驗的人可能要三思而行。

灣區的KTVU電視台報導，阿拉米達市警局12日宣布，一位租屋人將一隻名為「華麗奈爾斯巨蜥」（ornate Niles monitor）的大型蜥蜴留在房子的後面。警方表示，接獲民眾的報案電話後，警方調度員立即聯繫了動物庇護部門。

這隻蜥蜴體型龐大且具攻擊性，但警方表示他們制定出一個方案，最後將這隻爬蟲類動物安全送到東灣動物園（East Bay Vivarium）。這種蜥蜴常被誤認為是科莫多巨蜥（Komodo dragons），牠們的咬合力強，爪子鋒利，尾巴擺動極為有力足以造成人體傷害。

警方表示，原產於西非和中非的華麗巨蜥不適合新手飼養，也絕對不能作為兒童寵物。警方公布了這隻蜥蜴的照片，照片顯示它正沿著百葉窗爬上窗戶頂端。阿拉米達市警局沒有說明是否會追究遺棄這隻蜥蜴的前租戶。

根據警方在臉書上的發文和民眾的對話，網友阿雷納（Aco Alaina）貼文：「He′s already been adopted!」(牠已經被領養了！)

