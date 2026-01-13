南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

我的頻道

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉報導
粉絲等待與「龍貓」造像合影。（記者徐蓓蓓╱攝影）
粉絲等待與「龍貓」造像合影。（記者徐蓓蓓╱攝影）

南灣知名高端商圈Santana Row近日出現罕見景象--即便在工作日白天，一間來自日本動畫品牌的快閃店外，仍排起長長人龍。主角正是深受全球影迷喜愛的吉卜力工作室（Studio Ghibli）期間限定快閃店。

此次吉卜力快閃店主打多款限定周邊，販售包括「龍貓」、「神隱少女」、「魔女宅急便」等名作在內的角色玩偶、文具、托特包、居家小物與手工和遊戲等。不少商品僅在快閃期間販售，錯過就難以再入手。

吉卜力快閃店現身Santana Row。（記者徐蓓蓓╱攝影）
吉卜力快閃店現身Santana Row。（記者徐蓓蓓╱攝影）

來自庫比蒂諾的陳小姐受訪時表示，她特地選在工作日早上來排隊，「周末實在太多人，平日請半天假反而比較值得，畢竟很多都是限量款。」

記者現場觀察，平日中午過後，快閃店內已經排起兩條長龍。一條是購物買單的隊伍，而另一條是等待和店內吉卜力著名卡通人物「龍貓」造像合影的隊伍。排隊人潮中，不乏上班族請假前來、學生族群，甚至有家長帶著孩子一同等候。很多都是吉卜力工作室的忠粉。

值得注意的是，排隊人潮並非僅限於華裔族群，顯示出IP型快閃店在灣區仍具強大號召力。相較傳統零售，限時、限量加上情懷的快閃模式，能很快製造話題與社群擴散效應，快速聚集人氣。

一名替小孩排隊來買的南灣媽媽表示，女兒因為要上學不能過來，因此自己前來代買。她說，女兒和朋友們都很喜歡吉卜力系列的動漫，已經似乎成為孩子們溝通情感和連結的紐帶。她本人也認為這一系列動漫的內容很健康清新，因而很支持。

灣區 華裔 日本

