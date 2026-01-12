聯邦凍結社福補助 恐衝擊金山弱勢家庭

川普政府凍結社福補助，舊金山弱勢家庭前景受關注。（記者李怡／攝影）

川普政府日前宣布，將以調查社會福利體系涉詐為由，暫停向包括加州 在內的五個民主黨主政州撥付約100億美元 聯邦社會服務資金。消息傳出後，加州與舊金山 地方官員及社福團體高度關注，憂心弱勢家庭、兒童照顧與低收入 族群恐首當其衝。

聯邦官員指出，此次凍結資金由美國衛生與公共服務部（HHS）執行，涵蓋多項關鍵社福計畫，包括「貧困家庭臨時援助計畫」（TANF）約70億美元、兒童照顧發展基金約24億美元，以及主要服務兒童的社會服務補助約8.7億美元。受影響州份除加州外，還包括明尼蘇達、紐約、伊利諾與科羅拉多州。

川普總統上周二在社群平台Truth Social點名加州州長紐森，指稱加州存在潛在詐欺問題，並宣稱對加州的調查已經開始。不過，截至目前，聯邦政府尚未公開任何顯示加州出現類似大規模詐欺的具體證據。

此次行動被外界視為回應明尼蘇達州近年爆發的社福詐欺醜聞。該州多項社會福利計畫遭揭發遭人濫用，已有超過 90人面臨刑事指控，其中包括服務弱勢兒童、長者及身心障礙者的計畫。一個名為「Feeding Our Future」的非營利組織被控在疫情期間挪用2.5億美元補助款，用於購置豪華汽車與房地產。

在加州，尤其是舊金山，社福系統長期承擔高房租、高生活成本下的民生壓力。地方社福機構指出，一旦聯邦資金延宕或中斷，恐直接影響兒童托育名額、單親家庭補助、以及低收入家庭的基本生活支持。

多位地方觀察人士指出，在調查結果尚未明朗前即凍結大規模資金，恐使地方政府與非營利機構難以因應，並將原本屬於跨州政治爭議的問題，轉嫁到基層弱勢族群身上。

截至截稿前，加州州政府尚未就資金凍結是否影響州內既有社福服務發表進一步說明，地方官員與社福團體則呼籲聯邦政府在調查期間，確保民生服務不中斷，避免對加州及舊金山弱勢社區造成長期衝擊。