軍事改寫拉美 ACoM：委內瑞拉走向何方

ACoM簡報會分析委內瑞拉局勢。(圖╱ACoM提供)

ACoM於1月9日舉行線上新聞簡報會，主題為「美國軍事行動後的委內瑞拉 ：國家與世界的未來走向」，邀請多位國際事務與拉美問題專家，解析美國近日對委內瑞拉採取直接軍事行動、推翻總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）後，對委內瑞拉內部局勢及國際秩序所帶來的深遠影響。

參與討論的專家有委內瑞拉籍律師、地緣政治與國際法專家馬里亞諾‧德‧阿爾瓦（Mariano de Alba）、紐約大學Gallatin學院暨歷史系教授、「美洲報告」執行主編維拉斯科（Alejandro Velasco）、大西洋理事會資深研究員、委內瑞拉與拉丁美洲事務專家拉姆齊（Geoff Ramsey）。

AcoM會議原本本次簡報計畫聚焦美國對委內瑞拉日益升高的軍事威脅與施壓行動，但隨著美國數日前直接介入並移除馬杜洛政權，「事實基礎已徹底改變」，委內瑞拉正式進入一個高度不確定的新階段。

維拉斯科表示，從他與委內瑞拉當地民眾的接觸來看，社會氛圍主要交織著三種情緒：焦慮、困惑以及一種並非真正「希望」、而是「局勢鬆動後的期待感」。他指出，美國直接動武徹底改變政治博弈的規則，讓未來的權力結構與民眾日常生活都充滿不確定性。

他同時提醒，外界常以「制度崩壞」形容委內瑞拉，但實際上，國家權力機器仍高度集中且具凝聚力。正因如此，現有掌權菁英反而能在與美國談判中，以「維持秩序與穩定」作為籌碼。他直言，從美國官方表態來看，「民主並非優先目標」，真正核心是石油 與更宏觀的地緣政治利益。

阿爾瓦則從法律層面指出，此次行動幾乎無法在國際法下獲得正當性。依據「聯合國憲章」，除非獲得安理會授權或屬於正當防衛，否則禁止動用武力，而此次行動兩者皆不成立。他警告，這種以軍事手段推翻政府的先例，恐動搖戰後建立的主權與不干預原則，對全球秩序造成長期衝擊。政府目前對委內瑞拉的最明確目標仍是能源與地緣政治，而非民主轉型。

儘管委內瑞拉高度依賴石油，但其產量在全球供應中占比有限，加上油質特殊、投資回收期漫長，川普政府宣稱的大規模能源重建計畫，與市場現實存在落差。

與會專家普遍認為，委內瑞拉未來的權力安排、經濟復甦與民主前景仍懸而未決；而美國此舉不僅重塑委內瑞拉的命運，也向國際社會釋放出強烈訊號：以武力重塑勢力範圍，正重新成為政府外交政策的重要選項，其連鎖效應恐遠超拉丁美洲本身。