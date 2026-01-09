舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注

陳詩敏力挺加州課徵富人稅。（記者李怡╱攝影）

加州 第11國會選區（CA-11）日前舉行首場國會選舉論壇，舊金山 市議員、現任市議會預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）在會中明確表態，支持對億萬富豪課徵富人稅 ，並強調將為舊金山工薪家庭發聲。相較之下，加州州參議員威善高（Scott Wiener）被問及是否支持課富人稅、以及國際戰爭形勢時，未正面回應，引發在場人士關注。

陳詩敏競選團隊發言人愛德華茲（Julie Edwards）表示，舊金山不需要向億萬富豪低頭的國會議員，而是需要一位願意為工薪家庭奮戰的國會議員。她指出，正如陳詩敏在會上所說，AI時代的社會正邁向「兆萬富豪」時代，但舊金山許多家庭仍在為生活掙扎，是時候讓億萬富豪負擔其應有的公平份額。

在同一問題下，陳詩敏清楚表示，如果當選國會議員，將支持擬議中的課徵加州富人稅，並在國會推動提高對億萬富豪的稅負。陳詩敏強調，將把在舊金山建立的進步派聯盟帶到華府，延續推動課稅改革的能量與決心。

陳詩敏亦提到，競選期間已遭到由億萬富豪資助的政治行動委員會（PAC）鎖定攻擊，但這並非首次。

她指出，過去兩次競選同樣面臨類似攻勢，最終仍成功當選。

根據說明，該項擬議中的加州富人稅為一次性5%的財富稅，課徵對象為資產超過10億元的個人，相關收入將用於加州醫療保健計畫。

這些計畫目前正面臨因聯邦醫療經費削減及富人減稅政策所帶來的財政壓力。

陳詩敏也支持由舊金山勞工團體推動、提高高薪企業執行長稅負的市級提案，並為整體聯盟策略撤回其先前的個人提案。

現任市議會預算委員會主席的陳詩敏，近年負責平衡市府預算，同時維護醫療、營養補助、租戶協助與長者服務等關鍵社會計畫。其國會競選已獲多位地方、州及全國層級民選官員背書，包括國會議員趙美心（Judy Chu）、史崔克蘭(Marilyn Strickland)，兩位前舊金山市長勃朗（Willie Brown）、阿格紐斯(Art Agnos），以及前加州眾議員丁右立（Phil Ting）等人的支持背書。