我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

雨季採野生菇熱 防中毒很重要 應避免貿然採摘或食用

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
蔣崢帶領孩子在野外「視覺採菇」的收穫。（蔣崢供圖）
蔣崢帶領孩子在野外「視覺採菇」的收穫。（蔣崢供圖）

今年冬季灣區雨水充沛，山林間野生蘑菇大量生長，不少華人家庭趁著晴好天氣走進自然，「找蘑菇、看蘑菇」成為熱門戶外活動。然而，專家提醒，蘑菇背後牽涉毒性、體質差異與法規限制，民眾應以欣賞與學習為主，避免貿然採摘或食用。

家住南灣的蔣崢分享，她帶孩子進山的初衷並非採菇，而是希望讓孩子親近自然。「如果只是說去爬山，小孩很快就覺得無聊。但一說要找蘑菇，他們就特別有動力。」她和孩子全程採取「視覺採菇」，只觀察、不採摘，藉由辨認顏色、形狀與生長環境，培養對自然的好奇心與尊重。

參與相關戶外導覽與科普活動的馮毅博士具有生物醫藥研究背景，長期關注蘑菇毒性與公共安全議題。他指出，近年灣區「採菇熱」背後隱藏不少風險，尤其是對蘑菇種類的誤判。「很多人以為只要名字一樣、外型相似就能吃，實際上同一種俗名下面，往往包含多個不同亞種。」

他說，常被認為可食用的榛蘑，其實至少可分為三種，其中一種即便對多數人無害，但仍可能引發約兩成族群出現明顯不適或過敏反應，包括全身不舒服、腸胃不適等症狀。

馮毅在野外拍攝到的螢光蘑菇。（馮毅供圖）
馮毅在野外拍攝到的螢光蘑菇。（馮毅供圖）

他還指出，蘑菇的危險性不僅來自品種本身，也與個人體質密切相關。「即使是同一種可食用菇，有人吃了完全沒事，有人卻可能出現嚴重反應。」因此，他強調任何野生蘑菇即便確認可食，也應少量嘗試，且避免混合多種食用。

除了健康風險，法規問題同樣常被忽視。馮毅表示，灣區各類公園與土地對採摘規定差異極大，有些地點即使允許限量採摘，也僅限自用，未經許可販售屬於違法行為。「很多人其實走在法律邊緣，自己卻不自知。」

相較於「採來吃」，馮毅更鼓勵民眾把重心放在觀察與學習上。「看到一朵陌生的蘑菇，大家自然會發出『哇』的一聲，那種探索與發現的快樂，本身就很有價值。」

蔣崢則分享家庭若希望讓孩子體驗從生長到餐桌的過程，可選擇市售的蘑菇培養包，在安全、可控的環境中觀察蘑菇生長，再進行料理，既具教育意義，也能避開野外風險。

馮毅戶外導覽與科普活動中講解野生菌菇。（馮毅供圖）
馮毅戶外導覽與科普活動中講解野生菌菇。（馮毅供圖）

灣區 華人

上一則

參展廠商逾半來自中國 中製人形機器人成CES展最大亮點

下一則

爭取海傍公路重開 王兆倫公開草案 需3市議員連署

延伸閱讀

聖馬刁縣購屋成本全加州最高 年收52.4萬才負擔得起1棟

聖馬刁縣購屋成本全加州最高 年收52.4萬才負擔得起1棟
灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎
灣區部分地區 周五可能降至冰點

灣區部分地區 周五可能降至冰點
加州增長最快 都布林成長已放緩

加州增長最快 都布林成長已放緩
金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低