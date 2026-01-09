雨季採野生菇熱 防中毒很重要 應避免貿然採摘或食用

蔣崢帶領孩子在野外「視覺採菇」的收穫。（蔣崢供圖）

今年冬季灣區 雨水充沛，山林間野生蘑菇大量生長，不少華人 家庭趁著晴好天氣走進自然，「找蘑菇、看蘑菇」成為熱門戶外活動。然而，專家提醒，蘑菇背後牽涉毒性、體質差異與法規限制，民眾應以欣賞與學習為主，避免貿然採摘或食用。

家住南灣的蔣崢分享，她帶孩子進山的初衷並非採菇，而是希望讓孩子親近自然。「如果只是說去爬山，小孩很快就覺得無聊。但一說要找蘑菇，他們就特別有動力。」她和孩子全程採取「視覺採菇」，只觀察、不採摘，藉由辨認顏色、形狀與生長環境，培養對自然的好奇心與尊重。

參與相關戶外導覽與科普活動的馮毅博士具有生物醫藥研究背景，長期關注蘑菇毒性與公共安全議題。他指出，近年灣區「採菇熱」背後隱藏不少風險，尤其是對蘑菇種類的誤判。「很多人以為只要名字一樣、外型相似就能吃，實際上同一種俗名下面，往往包含多個不同亞種。」

他說，常被認為可食用的榛蘑，其實至少可分為三種，其中一種即便對多數人無害，但仍可能引發約兩成族群出現明顯不適或過敏反應，包括全身不舒服、腸胃不適等症狀。

馮毅在野外拍攝到的螢光蘑菇。（馮毅供圖）

他還指出，蘑菇的危險性不僅來自品種本身，也與個人體質密切相關。「即使是同一種可食用菇，有人吃了完全沒事，有人卻可能出現嚴重反應。」因此，他強調任何野生蘑菇即便確認可食，也應少量嘗試，且避免混合多種食用。

除了健康風險，法規問題同樣常被忽視。馮毅表示，灣區各類公園與土地對採摘規定差異極大，有些地點即使允許限量採摘，也僅限自用，未經許可販售屬於違法行為。「很多人其實走在法律邊緣，自己卻不自知。」

相較於「採來吃」，馮毅更鼓勵民眾把重心放在觀察與學習上。「看到一朵陌生的蘑菇，大家自然會發出『哇』的一聲，那種探索與發現的快樂，本身就很有價值。」