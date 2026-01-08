我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

從高端白酒到經典年菜與滋補湯品 Costco推「一站式」採購年貨

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco為迎接馬年做準備。（記者龔玥／攝影）
Costco為迎接馬年做準備。（記者龔玥／攝影）

隨著馬年將近、春節氣氛升溫， 好市多Costco上架的多款年節商品引起華人消費者關注。從高端白酒到經典年菜與滋補湯品，Costco以「一站式」選擇，成為不少家庭採買年貨與送禮的重要去處。

春節前夕是華人消費高峰，貴州茅台白酒擺在較為顯眼的位置。（記者龔玥／攝影）
春節前夕是華人消費高峰，貴州茅台白酒擺在較為顯眼的位置。（記者龔玥／攝影）

其中，貴州茅台白酒以其標誌性的醬香型風格，成為Costco酒類區的焦點商品之一。酒體以入口醇厚、層次分明，回甘悠長而聞名，單瓶售價524.99美元。雖然價格較高，但春節前對茅台感興趣的顧客明顯增加，不少人會買來當年夜飯的開席酒，或作為送給長輩與重要客戶的體面禮品。除了茅台以外，還有不少酒的品類同樣受到歡迎，日本品牌HIBIKI威士忌更是在Costco部分門店推出30年陳釀，售價高達5549.99美元，不少消費者路過都要駐足欣賞並感歎「只敢看一看。」

在熟食與冷凍區，Royal Asia Shrimp Wontons 紅油抄手以鮮蝦內餡搭配麻辣鮮香的紅油醬汁，入口先香後鮮，辣度溫和、不搶味，被不少家庭選為年夜飯的開胃菜。4盒裝售價16.99美元。一位消費者分享︰「紅油抄手風味夠亮，準備方便，很適合過年家裡人多的時候。」

不少消費者選擇燕窩作為禮品送人。（記者龔玥／攝影）
不少消費者選擇燕窩作為禮品送人。（記者龔玥／攝影）

而象徵滋補與吉祥的Golden Nest燕窩，則延續春節重視養生與祝福的飲食傳統。燕窩湯口感細滑、味道清潤，帶有淡淡自然甜香，成為不少人為長輩或親友準備的年節禮品。8個裝售價45.99美元。這類滋補商品在春節前銷量穩定，兼顧實用性與年節儀式感。

隨著春節文化在海外持續深化，消費者在Costco選購年貨時，愈發重視品質、風味與象徵意義。從茅台白酒到紅油抄手與燕窩湯，馬年春節的年節餐桌，不僅講究口味，也承載對新一年平安、順遂與團圓的期待。

春節 Costco 好市多

上一則

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

下一則

聖馬刁縣購屋成本全加州最高 年收52.4萬才負擔得起1棟

延伸閱讀

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包
食材、春聯、福袋…年貨上架 聖蓋博谷超市滿年味

食材、春聯、福袋…年貨上架 聖蓋博谷超市滿年味
華人海外過春節 為傳承也為族群理解

華人海外過春節 為傳承也為族群理解
新年到 好市多這些購物體驗全面升級

新年到 好市多這些購物體驗全面升級

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包