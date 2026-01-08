從高端白酒到經典年菜與滋補湯品 Costco推「一站式」採購年貨

Costco為迎接馬年做準備。（記者龔玥／攝影）

隨著馬年將近、春節 氣氛升溫， 好市多Costco 上架的多款年節商品引起華人消費者關注。從高端白酒到經典年菜與滋補湯品，Costco以「一站式」選擇，成為不少家庭採買年貨與送禮的重要去處。

春節前夕是華人消費高峰，貴州茅台白酒擺在較為顯眼的位置。（記者龔玥／攝影）

其中，貴州茅台白酒以其標誌性的醬香型風格，成為Costco酒類區的焦點商品之一。酒體以入口醇厚、層次分明，回甘悠長而聞名，單瓶售價524.99美元。雖然價格較高，但春節前對茅台感興趣的顧客明顯增加，不少人會買來當年夜飯的開席酒，或作為送給長輩與重要客戶的體面禮品。除了茅台以外，還有不少酒的品類同樣受到歡迎，日本品牌HIBIKI威士忌更是在Costco部分門店推出30年陳釀，售價高達5549.99美元，不少消費者路過都要駐足欣賞並感歎「只敢看一看。」

在熟食與冷凍區，Royal Asia Shrimp Wontons 紅油抄手以鮮蝦內餡搭配麻辣鮮香的紅油醬汁，入口先香後鮮，辣度溫和、不搶味，被不少家庭選為年夜飯的開胃菜。4盒裝售價16.99美元。一位消費者分享︰「紅油抄手風味夠亮，準備方便，很適合過年家裡人多的時候。」

不少消費者選擇燕窩作為禮品送人。（記者龔玥／攝影）

而象徵滋補與吉祥的Golden Nest燕窩，則延續春節重視養生與祝福的飲食傳統。燕窩湯口感細滑、味道清潤，帶有淡淡自然甜香，成為不少人為長輩或親友準備的年節禮品。8個裝售價45.99美元。這類滋補商品在春節前銷量穩定，兼顧實用性與年節儀式感。

隨著春節文化在海外持續深化，消費者在Costco選購年貨時，愈發重視品質、風味與象徵意義。從茅台白酒到紅油抄手與燕窩湯，馬年春節的年節餐桌，不僅講究口味，也承載對新一年平安、順遂與團圓的期待。