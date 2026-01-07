迎接超級盃 矽谷山景城辦球迷嘉年華

山景城市中心的卡斯楚街道鄰近Caltrain、VTA等交通樞紐，將會是球迷嘉年華的熱點區域。（記者徐蓓蓓／攝影）

隨著2026年美式足球年度盛事–超級盃 （Super Bowl LX）腳步逼近，矽谷 核心城市之一的山景城宣布，將於2月2日至2月8日舉辦為期一周的「足球迷嘉年華（2026 Football Fan Fest）」，邀請居民、球迷與遊客一同參與，透過多元社區活動與商家促銷，感受超級盃的熱烈氣氛。

據悉，去年12月16日該市議會就一致通過同意調撥29萬5000美元用於超級體育賽事相關活動。市議會還同時批准了撥款3萬美元給山景城商會，用於幫助社區成員在超級盃和世界盃賽事期間促進商業和舉辦自己的活動。

山景城市府已經公告，號召該市所有商家參與超級盃相關球迷嘉年華活動。包括觀賽派對、主題活動、餐飲優惠、零售折扣與延長營業時間等，讓球迷在欣賞比賽之餘，也能深入體驗城市的商業與社區活力。

為了整合活動資訊，市府還同步推出「足球迷嘉年華活動商家參與調查表」，公開邀請在地商家填寫。無論是餐廳舉辦看球派對、酒吧推出限定菜單，或旅館提供特別住房方案，都可透過表單登錄，納入官方的「嘉年華地圖」及市府主導的行銷宣傳中。

調查內容涵蓋商家名稱、地址、聯絡方式，以及是否規畫公開觀賽、主題裝飾、促銷折扣或跨店合作等。市府也提醒，若涉及公開播放比賽，商家須事先查閱並遵守灣區 主辦單位所公布的NFL相關規範，以確保活動合規。

並承諾未來幾周，官方將陸續公布更詳細的活動內容與地圖資訊，期望在超級盃冠軍周期間，吸引更多人潮走進市區，為在地經濟注入動能。