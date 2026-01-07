雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

不少附近居民在雨天選擇在博物館參觀。（記者龔玥／攝影）

連日降雨讓灣區 不少戶外活動被迫按下暫停鍵，健行、野餐與親子公園行程紛紛取消，不少民眾直呼「悶在家裡很無聊」。在陰雨天氣下，既能遮風避雨、又能兼顧休閒與學習的博物館，成了許多家庭與上班族的熱門去處。

「下雨天最怕孩子在家待不住，博物館至少能讓他們動腦、走一走，」住在南灣的家長林女士說，最近幾個周末，她和家人特地安排參觀博物館，「不用擔心天氣，又不會只是逛商場。」

對持有指定銀行卡的民眾來說，看博物館還能「不花錢」。美國銀行（Bank of America）推出的「博物館之旅」（Museums on Us）計畫已行之有年，至今邁入第26年。每個月第一個完整周末，持有美國銀行、美林（Merrill）或美國銀行私人銀行信用卡或簽帳卡的用戶，只要出示有效身分證件與卡片，即可免費參觀全美超過225家博物館與文化機構。

灣區參與該計畫的博物館包括聖荷西的The Tech Interactive、山景城的Computer History Museum、屋侖加州 博物館（Oakland Museum of California）、舊金山 現代藝術館 SFMOMA（僅限周六），以及de Young Museum與Legion of Honor等。不少民眾表示，原本「一年只去一次」的博物館，因為免費入場的機會，反而成了固定行程。

即使沒有特定銀行卡，灣區也不乏全年免費、適合雨天造訪的博物館。位於聖塔克拉拉市政中心旁的Triton Museum of Art，便是當地居民熟悉的文化空間。該館長期免費對外開放，致力於推廣加州當代藝術，並透過展覽與教育計畫，服務大灣區多元族群。

多名參觀者表示，免費入場與地點便利，是他們選擇前來的重要原因。「空間很安靜，也不會有買票後一定要看完的壓力，看展反而變得很輕鬆。」Triton Museum of Art 成立超過50年，每年吸引約4萬人次到館參觀展覽、教育與社區活動，另有超過9萬人次透過其衛星藝廊與外展展覽接觸藝術。博物館建築由聖塔克拉拉市政府所有，並由非營利組織負責營運，地址正對市政廳。