我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少附近居民在雨天選擇在博物館參觀。（記者龔玥／攝影）
不少附近居民在雨天選擇在博物館參觀。（記者龔玥／攝影）

連日降雨讓灣區不少戶外活動被迫按下暫停鍵，健行、野餐與親子公園行程紛紛取消，不少民眾直呼「悶在家裡很無聊」。在陰雨天氣下，既能遮風避雨、又能兼顧休閒與學習的博物館，成了許多家庭與上班族的熱門去處。

「下雨天最怕孩子在家待不住，博物館至少能讓他們動腦、走一走，」住在南灣的家長林女士說，最近幾個周末，她和家人特地安排參觀博物館，「不用擔心天氣，又不會只是逛商場。」

對持有指定銀行卡的民眾來說，看博物館還能「不花錢」。美國銀行（Bank of America）推出的「博物館之旅」（Museums on Us）計畫已行之有年，至今邁入第26年。每個月第一個完整周末，持有美國銀行、美林（Merrill）或美國銀行私人銀行信用卡或簽帳卡的用戶，只要出示有效身分證件與卡片，即可免費參觀全美超過225家博物館與文化機構。

灣區參與該計畫的博物館包括聖荷西的The Tech Interactive、山景城的Computer History Museum、屋侖加州博物館（Oakland Museum of California）、舊金山現代藝術館 SFMOMA（僅限周六），以及de Young Museum與Legion of Honor等。不少民眾表示，原本「一年只去一次」的博物館，因為免費入場的機會，反而成了固定行程。

即使沒有特定銀行卡，灣區也不乏全年免費、適合雨天造訪的博物館。位於聖塔克拉拉市政中心旁的Triton Museum of Art，便是當地居民熟悉的文化空間。該館長期免費對外開放，致力於推廣加州當代藝術，並透過展覽與教育計畫，服務大灣區多元族群。

多名參觀者表示，免費入場與地點便利，是他們選擇前來的重要原因。「空間很安靜，也不會有買票後一定要看完的壓力，看展反而變得很輕鬆。」Triton Museum of Art 成立超過50年，每年吸引約4萬人次到館參觀展覽、教育與社區活動，另有超過9萬人次透過其衛星藝廊與外展展覽接觸藝術。博物館建築由聖塔克拉拉市政府所有，並由非營利組織負責營運，地址正對市政廳。

隨著雨季持續，從銀行卡免費入場到全年免門票的社區博物館，灣區民眾在陰雨天氣中，仍能找到走出家門、豐富生活的文化去處。

位於聖塔克拉拉的Triton Museum of Art。（記者龔玥／攝影）
位於聖塔克拉拉的Triton Museum of Art。（記者龔玥／攝影）

灣區 加州 舊金山

上一則

舊金山聯合廣場7400萬元2大樓 500萬拍出

下一則

買單眼相機變現、空殼公司騙錢 前市府高管挪用公款62萬判了

延伸閱讀

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品
談藝／倫敦V&A兒童博物館 歐洲最佳

談藝／倫敦V&A兒童博物館 歐洲最佳
4600年法老王古夫太陽船 為了1目標…日埃合作公開修復

4600年法老王古夫太陽船 為了1目標…日埃合作公開修復

文物又出事 洛陽博物館唐陶馬「斷腿」 館方：黏接劑老化

文物又出事 洛陽博物館唐陶馬「斷腿」 館方：黏接劑老化
灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

2026-01-02 01:15

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火