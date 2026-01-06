聖荷西佛寺再遭祝融 部分屋頂坍塌

我的頻道

編譯組／綜合報導
聖荷西大火致佛教寺廟屋頂坍塌，該建築預計將徹底損毀。（聖荷西消防局提供）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖荷西當局表示，一座佛教寺廟在周一（5日）清晨突發三級火警，導致部分屋頂坍塌。

根據聖荷西消防局（San Jose Fire Department）的報告，這座位於Foss大道90街區的兩層混合用途建築於凌晨5時37分左右著火。

這座寺廟Chua Duyen Giac曾於2024年5月遭遇火災，導致四人無家可歸。聖荷西消防局發言人丹尼斯（Hannah Denys）表示，此次火災調查將重點核查兩起火災是否存在關聯。

丹尼斯稱火勢於上午6時59分左右得到控制。

消防官員稱，救援人員使用高空主水流（aerial master streams）系統撲救火勢，並確保了建築物的公用設施安全。

丹尼斯表示，建築結構損毀嚴重，預計將造成全損。

當局稱火災發生時建築內無人，未報告人員傷亡；並補充，消防員滅火期間Foss大道實施了車輛禁行。680號公路與Sunset大道之間的Alum Rock大道交通信號燈熄滅，也導致交通「嚴重受阻」。

當局稱，消防員已開始撤離現場，道路預計於上午7時30分左右重新開放。

