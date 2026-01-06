安全城市桑尼維爾 警消急救三合一 年薪最高達24.7萬元

我的頻道

桑尼維爾訊
桑尼維爾是全美少數的將警員全面交叉訓練為消防員和急救員的城市之一。(桑尼維爾公共安全局臉書)
桑尼維爾是全美少數的將警員全面交叉訓練為消防員和急救員的城市之一。(桑尼維爾公共安全局臉書)

桑尼維爾是全美少數的將警員全面交叉訓練為消防員和急救員的城市之一。去年，該部門慶祝了成立75周年，許多市政領袖稱讚這種模式的成功，認為這是桑尼維爾躋身灣區、乃至更廣泛地區最安全城市之列的原因之一。雖然目前尚無數據顯示，這項成功是否完全歸功於這種聯合部門，但這種模式確實帶來了獨特的優勢。市政領袖表示，這些優勢將在未來多年繼續惠及這座城市。

「我們一人身兼三職。今年你可能還是警察，明年就可能開消防車了，」桑尼維爾公共安全局負責人皮斯托爾（Dan Pistor）說，「這才是我們真正的獨特之處。」

聖荷西信使報(Mercury News)報導，該部門成立於1950年，當時桑尼維爾的居民不足1萬人，聖克拉拉谷也正開始從農業中心轉型為科技創新中心。

當時，桑尼維爾市只有16名警員，消防隊是志願性質的，而且沒有急救部門。但在1950年，桑尼維爾市正計畫組建一支專業的消防隊，時任市長亨特（Kenneth Hunter）認為，將警察和消防部門合併是合理利用城市資金的最佳方式，也能讓社區更加安全。於是，憑藉兩輛巡邏車、三輛消防車和23名警員，桑市開始推行這項新模式。

如今，75年過去了，儘管桑尼維爾市的規模擴大了十倍以上，從昔日以水果乾製作和罐頭生產聞名的小鎮，變成了谷歌和蘋果等科技巨頭的聚集地，但該部門獨特的運作模式依然保留了下來。

桑尼維爾公共安全局的悠久歷史，使其成為美國歷史最悠久的公共安全部門之一。

根據2016年的統計，在美國超過1萬8000個警務部門中，只有約130個部門將警察和消防工作合併在一個系統中，而像桑尼維爾這樣所有警員都接受全面交叉訓練的部門則更為罕見。

這種模式要求每位警員接受大量的培訓，新警員需要近兩年的時間才能獲得急救員、消防員和警員的資格認證。

警員每年輪換消防和警察職位，但那些專攻特定領域的警員，例如犯罪現場調查員，可以長期擔任同一職務。

「能夠同時從事這兩項工作非常有吸引力，而且還能在兩個不同的領域不斷進步，總有機會變得更好，」在該部門工作了11年的杜普伊斯（Matt Dupuis）說。

信使報採訪的幾位警員，也表達了對這份工作多樣性的熱愛，該部門聲稱培訓結束後，警員的留任率高達90%。

這項統計數據可能得益於該部門的另一個獨特之處：桑尼維爾市的公共安全官員是聖塔克拉拉縣公共安全部門中薪酬最高的群體之一，其招聘網站上宣稱的年薪最高可達24萬7069美元。即便如此，信使報對城市預算的分析顯示，與灣區其他類似城市相比，該部門的人均公共安全支出實際上更低，而員工總數支出則相近。

「我們實際上是三個部門合為一體，」皮斯托爾說。 「這使得市政府無需設立單獨的消防預算、單獨的警察預算、單獨的急救預算，以及單獨的行政管理、單獨的辦公大樓等等。因此從長遠來看，這種模式確實能為市政府節省資金。」

多年來，桑尼維爾市一直位列全美最安全大城市榜單前列，有時甚至名列全國榜首。公共安全官員稱讚其融合警務模式，是成功的關鍵因素。

