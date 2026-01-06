NFL世仇對決 49人11日作客費城迎戰老鷹

49人隊本賽季以國聯第6種子晉級季後賽，首場對上費城老鷹。（49人隊提供）

舊金山49人原本有機會在季後賽 首輪高掛免戰牌，但隨著收官之戰不敵老對手西雅圖海鷹，最終仍得踏上熟悉、也是最不友善的戰場——費城 。49人將於周日（11日）下午1時30分作客迎戰老鷹，展開近年來最具話題性的季後賽對決之一，也再度點燃兩支近三年輪流稱霸國聯的勁旅之間的恩怨情仇。

49人本賽季以國聯第6種子晉級季後賽，首場對上費城老鷹。兩隊過去三季皆曾奪下國聯冠軍，老鷹於2022年與2024年登頂，49人則在2023年封王。這次交手，也被視為2022年國聯冠軍戰的延續篇章，當年老鷹在主場擊敗49人，一路挺進超級盃。

前NFL 球員、現為球評的阿喬（Emmanuel Acho）近日在YouTube節目中直言：「說實話，這是NFL過去四年來最精彩的世仇對決。」

這段恩怨的起點，正是2022年的國聯冠軍戰。當時老鷹以國聯頭號種子身分出線，儘管例行賽尾聲狀態起伏；反觀49人正值巔峰，剛淘汰死敵牛仔，豪取12連勝。賽前雙方仍保持表面尊重，卻在比賽中徹底變調。

比賽首節，49人四分衛勃迪（Brock Purdy）重傷退場，隨後替補四分衛也無法完成比賽，迫使49人一度讓跑衛麥卡菲瑞（Christian McCaffrey）暫代傳球角色。進攻端形同癱瘓，最終以7比31慘敗。賽後，包括總管林奇（John Lynch）、麥卡菲瑞，以及外接手薩繆爾（Deebo Samuel）等一種球隊明星都直言，若非四分衛接連受傷，結果恐將完全不同。

這樣的說法，讓雙方火藥味延燒到隔季。2023年12月3日，兩隊再度碰頭，老鷹以10勝1負迎戰8勝3負的49人。賽前，老鷹陣營與球迷高調放話，甚至主教練西里安尼（Nick Sirianni）也將口水戰作為動員手段。然而這回風向逆轉，49人以42比19痛擊老鷹。

那場敗仗成為老鷹賽季轉捩點。費城隨後例行賽連吞敗績，首輪季後賽即遭海盜淘汰；反觀49人因老鷹崩盤登上國聯第一種子。老鷹名將凱爾西事後更直言，輸給49人是整季走下坡的關鍵。

也正因如此，阿喬才會將這組對決封為「NFL最佳世仇」。不過，隨著49人陣中薩繆爾、艾尤克等關鍵人物已離隊，加上雙方近一年未再交鋒，是否仍稱得上聯盟最激烈對立，仍有討論空間。