我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

接待過柯林頓、歐巴馬 金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waterfront Restaurant餐廳位於渡輪碼頭與探索博物館之間，屬於舊金山濱水區位置最好、造訪人次最高的地段之一。(取自Waterfront餐廳主頁)
Waterfront Restaurant餐廳位於渡輪碼頭與探索博物館之間，屬於舊金山濱水區位置最好、造訪人次最高的地段之一。(取自Waterfront餐廳主頁)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山知名老字號餐廳Waterfront Restaurant，近日正式結束其在七號碼頭（Pier 7）超過50年的經營歷史。餐廳上周末在外牆張貼告示寫道：「永久停業，感謝您的光臨，造成不便敬請見諒。」

舊金山港務局（Port of San Francisco）發言人楊恩（Eric Young）證實，該餐廳已於周三歇業。楊恩表示，Waterfront Restaurant在原租約於2024年12月到期後，僅與港務局維持按月續租協議。

楊恩指出，這是數十年來，七號碼頭的Waterfront Restaurant原址首次對外釋出招租。該地點位於渡輪碼頭（Ferry Building）與探索博物館（Exploratorium）之間，屬於舊金山濱水區位置最好、造訪人次最高的地段之一。港務局人員目前正評估建物狀況，預計今年初對外招租，由Maven Commercial負責尋找新業者。

Waterfront Restaurant方面截至周末未回應媒體詢問。

該餐廳自1969年開業以來，主打加州與地中海料理，曾接待歌手班奈特（Tony Bennett），以及前總統柯林頓與歐巴馬等名人。根據其2025年申請加入舊金山「歷史商家登錄計畫」（Legacy Business Registry）的資料，餐廳佔據整座七號碼頭，顧客可一邊用餐、一邊眺望金銀島、惡魔島與海灣大橋。餐廳官網指出，歇業前共雇用約80名員工，其中不少人在此服務超過10年。

Waterfront Restaurant也曾歷經多次重大考驗，包括1989年大地震，以及1973年一場摧毀碼頭木結構的嚴重火災。火災後，業主法奇（Al and Cheryl Falchi）重建餐廳，並保留其原本作為碼頭工人酒吧的經典風貌。

不過，如同許多舊金山小型商家，該餐廳在新冠疫情停業後復甦不易。申請文件指出，其營收在2019年至2025年間下滑約55%，並提及「舊金山持續的房地產危機」對經營造成壓力。

代表這一地區的市議員李爾德（Danny Sauter）於2025年提名信中，曾讚揚該餐廳對內河碼頭（Embarcadero）的韌性與貢獻，稱其為居民與遊客共享的地標性場所。

共同業主法奇(Cheryl Falchi)在申請文件中寫道，若餐廳關閉，舊金山將失去一處與濱水身分密不可分的歷史地標，不僅長年員工將失業，城市也將少了一個保留海事記憶、提供獨特灣景的餐飲去處。

舊金山知名老字號餐廳Waterfront Restaurant近日熄燈，結束超過...
舊金山知名老字號餐廳Waterfront Restaurant近日熄燈，結束超過50年的經營歷史。(取自Google街景)

舊金山 加州 疫情

上一則

南灣民宅熏蒸殺蟲期間遭闖入 居民憂安全

下一則

個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰

延伸閱讀

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝
NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊
柯林頓要求司法部公布所有艾普斯坦檔案 舒默批明目張膽…

柯林頓要求司法部公布所有艾普斯坦檔案 舒默批明目張膽…
淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊

淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-04 01:17
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度的黑馬食材

2026-01-03 21:28

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班