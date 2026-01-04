2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

新年伊始，隨之而來的是12個月的全新冒險之旅及待預訂的假期，加州 有哪些地方可以探索自然奇觀、尋找寧靜、體驗永續旅行或開啟史詩般的公路之旅？

根據聖荷西信使報報導，希爾頓集團調查來自14個國家、1萬4000多名旅客，分析2026年的旅行趨勢，並創造「意義假期（whycation）」一詞。這個新詞是指旅客對「有意義體驗」的追求，無論是為了深度放鬆、感受震撼、學習新知識、建立更深層次的聯繫等都適用。

矽谷熱愛旅行的台裔主婦蔣舜蘭表示，她之前也曾看過whycation這個詞，並熱愛搭配信用卡點數與飯店會籍，將旅行意義發揮到更高極致，這篇2026年的趨勢，給她很多啟發，也讓她在新年開始規畫旅行前，能加入更多創意與想法。

信使報根據多份旅遊調查，分析了新的一年北加 州四大旅行趨勢，讓北加民眾更貼近旅遊目標。

約書亞樹國家公園是觀星的知名景點。（記者江碩涵／攝影）

1.觀賞自然奇觀

ChaseTravel發布「2026年26個必去旅行目的地」清單，其中有87%受訪者希望透過旅行「追逐自然奇觀」，例如觀看鯨魚遷徙、追尋日全食路徑、欣賞極光及其他轉瞬即逝的奇妙時刻。

根據探索世界（Explore Worldwide）旅行趨勢報告，天文旅遊是許多遊客追逐的目標，加州死亡谷、約書亞樹國家公園及安扎博雷戈沙漠州立公園等地都很適合觀星，優勝美地國家公園的拉什溪旅館(Rush Creek Lodge)也可以提供觀星之旅。

新的一年，最快1月12日就有流星雨，接著天琴座流星雨可能發生在4月21日、22日，英仙座流星雨極大期預計在8月12日、13日，都很適合為星空旅遊。

海灣附近有大量單細胞浮游植物—甲藻，夜間受到海浪、風或其他海洋生物的擾動時，近岸水域會發出藍色的光芒，這就是生物發光現象。根據KQED報導，此現象最有可能發生在6至10月，地點包括托馬萊斯灣（Tomales Bay）、聖塔克魯茲縣、帕西菲卡和莫斯蘭丁等水域。

2.尋找片刻寧靜

人們在旅行時都渴望遠離電子設備、資訊和新聞推播，根據希爾頓集團調查發現，人們旅行時不僅尋求意義，也渴望「寧靜」，其中56%受訪者尋求休息和充電，並將「休閒」融入旅行之中；37%的人希望親近大自然、36%的人希望改善心理健康、20%的人希望擁有「獨處時光」，甚至有68%的人表示對自然沉浸式靜修感到興趣。

北加各地有不少靜修的好地方，從著名的比格蘇爾伊薩倫學院到新興的閱讀靜修營，沙加緬度的Wild Sisters書店也將在3月12日至15日在加州芬代爾舉辦靜修營。

太浩湖向來是北加州熱門旅遊地，搭乘美鐵加州微風號（Amtrak California Zephyr）前往太浩湖，不失為一個好選項。（記者江碩涵／攝影）

3.永續旅行

永續旅行和避免過度旅遊是兩個旅行趨勢。美國旅遊網站Virtuoso分析，永續旅行不僅是預訂環保飯店，選擇淡季或人潮較少的地區避免過度旅遊，以及參與回饋社會的體驗，也是近期熱門選項。

例如乘坐火車而不是開車前往目的地，以減少交通壅堵。火車旅行因較低的碳排放量，被認為是可持續的，近年來美鐵加州微風號（Amtrak California Zephyr）前往太浩湖，或搭乘海岸星光號（Coast Starlight）從奧克蘭或聖荷西出發，向北前往克拉馬斯福爾斯或西雅圖，或向南前往聖路易斯奧比斯波、聖塔芭芭拉或洛杉磯，都是有趣的旅遊選項。

史詩般的公路之旅一直都是加州人的夢想，此為一般公路。（記者江碩涵／攝影）

4.史詩般的公路之旅

州際公路出現之前，有一條名為66號公路的公路，從加州的聖塔莫尼卡一直延伸到伊利諾州的芝加哥。汽車沿著這條被譽為「母親之路」或「美國大街」的公路行駛，沿途經過加州、亞利桑納州、新墨西哥州 、德州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州、密蘇里州和伊利諾伊州的部分地區。

Chase Travel和希爾頓旅遊報告都將2026年66號公路百年紀念列為熱門趨勢。屆時，每個州都將舉辦紀念活動，其中新墨西哥州的活動最集中，也不失為好選項。