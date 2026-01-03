我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今日舊金山居民的生活型態，較疫情前相去甚遠。 (谷歌地圖)
今日舊金山居民的生活型態，較疫情前相去甚遠。 (谷歌地圖)

在新冠疫情爆發六年之後的今天，可以確定那場災禍對舊金山人的生活產生了重大的影響。譬如金山居民如今平均年齡較長、收入增加，並且更可能是獨居者。

舊金山紀事報報導，如今的舊金山與十年前已截然不同。疫情帶來了突如其來的劇變，其影響在居家隔離令解除後仍持續發酵。科技業經歷了興衰起伏，居民們紛紛湧出，隨後又開始陸續返回。

隨著市中心逐漸空曠，城市街道面貌也發生了翻天覆地的變化，犯罪率先飆升後驟降至歷史新低。所有這些發展都帶來了深刻的改變，包括居住在這裡的人、我們的謀生方式以及我們消磨時間和生活方式的改變。

與疫情前相比，人口老化程度也更高了。與種族組成變化一樣，金山的人口老化也是更大趨勢的一部分，但在這裡發生的速度比其他地方更快，因為年輕人要嘛搬走了，要嘛乾脆選擇不來這裡定居。這意味著金山的二、三十歲人口減少了，這趨勢正在改變這座城市的夜生活和文化。同時，70歲以上人口的比率增加了20%。

年收入超過20萬美元的最高收入家庭在金山人口中所占比率甚至高於疫情前。然而，儘管其他所有收入階層在舊金山人口中所占比率均有所下降，但中等收入家庭的降幅實際上比最貧困家庭更大。結果是：金山的人口結構日益趨向極富和極貧兩極化，而中間收入階層的人口則越來越少。

這種動態也體現在舊金山的就業類型上。自疫情爆發以來，從事酒店、零售等服務業的人數有所下降，而從事醫療保健和資訊產業（包括許多科技工作在內的廣泛類別）的人數則有增加。考慮到AI產業最近在金山的蓬勃發展，推高了這座原本就生活成本高昂的城市的房價和租金，這並不令人意外。

與疫情前相比，金山居民獨居的比率更高。晚婚和家庭規模縮小等更廣泛的趨勢，原本就已導致家庭規模縮減，而疫情期間室友分手、家庭搬遷至郊區更大房屋等情況，更加劇了這一趨勢。截至去年單人家庭數量增加了13%，而三人或三人以上家庭的人口數量則下降了相同的幅度。

疫情 舊金山 租金

上一則

破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產

下一則

購物禮品卡未使用 可透過網站或換卡變現

延伸閱讀

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權
舊金山男涉街頭勒死愛犬 檢控重罪

舊金山男涉街頭勒死愛犬 檢控重罪
金山元旦街頭派對雨天照樣辦 估將吸引2萬人

金山元旦街頭派對雨天照樣辦 估將吸引2萬人
舊金山前市議員艾嘉斯 遭追討9500元欠租

舊金山前市議員艾嘉斯 遭追討9500元欠租

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位