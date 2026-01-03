年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變

今日舊金山居民的生活型態，較疫情前相去甚遠。 (谷歌地圖)

在新冠疫情 爆發六年之後的今天，可以確定那場災禍對舊金山 人的生活產生了重大的影響。譬如金山居民如今平均年齡較長、收入增加，並且更可能是獨居者。

舊金山紀事報報導，如今的舊金山與十年前已截然不同。疫情帶來了突如其來的劇變，其影響在居家隔離令解除後仍持續發酵。科技業經歷了興衰起伏，居民們紛紛湧出，隨後又開始陸續返回。

隨著市中心逐漸空曠，城市街道面貌也發生了翻天覆地的變化，犯罪率先飆升後驟降至歷史新低。所有這些發展都帶來了深刻的改變，包括居住在這裡的人、我們的謀生方式以及我們消磨時間和生活方式的改變。

與疫情前相比，人口老化程度也更高了。與種族組成變化一樣，金山的人口老化也是更大趨勢的一部分，但在這裡發生的速度比其他地方更快，因為年輕人要嘛搬走了，要嘛乾脆選擇不來這裡定居。這意味著金山的二、三十歲人口減少了，這趨勢正在改變這座城市的夜生活和文化。同時，70歲以上人口的比率增加了20%。

年收入超過20萬美元的最高收入家庭在金山人口中所占比率甚至高於疫情前。然而，儘管其他所有收入階層在舊金山人口中所占比率均有所下降，但中等收入家庭的降幅實際上比最貧困家庭更大。結果是：金山的人口結構日益趨向極富和極貧兩極化，而中間收入階層的人口則越來越少。

這種動態也體現在舊金山的就業類型上。自疫情爆發以來，從事酒店、零售等服務業的人數有所下降，而從事醫療保健和資訊產業（包括許多科技工作在內的廣泛類別）的人數則有增加。考慮到AI產業最近在金山的蓬勃發展，推高了這座原本就生活成本高昂的城市的房價和租金 ，這並不令人意外。

與疫情前相比，金山居民獨居的比率更高。晚婚和家庭規模縮小等更廣泛的趨勢，原本就已導致家庭規模縮減，而疫情期間室友分手、家庭搬遷至郊區更大房屋等情況，更加劇了這一趨勢。截至去年單人家庭數量增加了13%，而三人或三人以上家庭的人口數量則下降了相同的幅度。