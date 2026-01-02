禿頭山19歲墜亡者身分確認 聖塔克拉拉大學新生

有三名登山者近日在Mt. Baldy山遇難，該山以極端且具致命風險的天氣聞名。（取自聖伯納汀諾縣警局官網）

本周在南加州 禿頭山（Mount Baldy）找到的19歲登山客身分已確認，為灣區 聖塔克拉拉大學（Santa Clara University，縮寫SCU）一年級新生卡薩諾瓦（Marcus Alexander Muench Casanova）。聖伯納汀諾縣警長辦公室周三對外證實。

警方指出，卡薩諾瓦是周一搜救行動中於禿頭山發現的三名罹難登山客之一。該山近日遭大雪覆蓋，地形向來險峻。事發當時，卡薩諾瓦與友人同行，在陡峭的魔鬼背脊步道（Devils Backbone Trail）附近失足，墜落超過500呎；其同行友人隨後攀至有手機訊號的地點報警求援。

卡薩諾瓦家屬於周三發表聲明，內容最早由KABC-TV披露。聲明指出，卡薩諾瓦畢業於洛斯阿拉米托斯高中，為聖塔克拉拉大學商學院新生，亦是一名熱愛航海與戶外活動的青年。「他是一位無比溫柔、富同理心的人，將被許多人深深懷念。」

至於同日於禿頭山尋獲的另外兩名登山客，截至周四官方尚未公布身分，兩人墜落時間亦不明。警方表示，直升機搜救人員於周一上午11時30分定位到三名登山客位置，但因強風影響，直升機無法即時救援或吊掛遺體；當晚由醫護人員降落山區確認三人均已死亡。警長辦公室周三指出，三具遺體已完成運回。

美國森林局於周二宣布，對禿頭山七條步道實施為期一周的封閉，自1月1日至1月7日，理由為「極端環境危害」。違規者個人最高可處5000元罰款，團體最高1萬元。聖伯納丁諾縣警長迪庫斯（Shannon Dicus）說：「封閉步道是降低持續風險的必要措施，呼籲民眾務必遵守。」

禿頭山海拔超過1萬呎，為聖蓋博 山脈最高峰之一，也被視為全美最致命的山峰之一。自2020年以來，至少已有14人於該山罹難，包括英國演員朱利安桑茲（Julian Sands）於2023年在此失聯後證實身亡。當地狹窄的魔鬼背脊步道尤為險要，全程約14哩，累積爬升高度超過4000呎。