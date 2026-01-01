灣區7座橋通行費元旦起漲價0.5元、BART票價貴0.3元

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
元旦起舊金山灣區所有主要橋樑的通行費都將上調 50 美分，金門大橋除外。圖為海灣大橋。(美聯社)
舊金山灣區各地的公共交通服務和橋梁通行費，元旦起大致都漲價。

英文媒體SFGATE報導，進入舊金山的費用再次上漲，幾座橋梁的通行費和 BART 的票價將於周四新年伊始立即上漲。受疫情影響、通勤方式改變，舊金山灣區捷運系統（BART）仍調整其資金模式。

同時，包括海灣大橋在內的七座橋梁，每次通行費將增加50美分。這是未來五年逐步提高橋梁通行費計畫的開端。

此次漲價與其他灣區公共交通機構近期實施的類似票價上漲措施相呼應。舊金山公共交通局（Muni）2025年已兩次調高票價，第一次是在2025年初，第二次是在7月。這些是Muni自2019年以來的首度漲價。

元旦起19至64歲成人的Muni票價從2.50美元上漲至2.75美元，然後在7月將進一步上漲至2.85美元。此外，加州火車（Caltrain）去年夏天將基本票價提高了25美分，兩大渡輪公司也都進行了漲價。金門渡輪的大部分票價上漲了25美分，舊金山灣渡輪的票價在去年7月上漲了3%。

周四元旦早上8時BART車站重新開放時，乘客會發現平均票價增加了30美分。灣區最大的公共交通機構解釋說，這次6.2%的漲幅是為了支付服務費用，並反映了過去幾年通膨的上升。這是自2024年以來一系列票價上漲中的最新一次。

BART預計此次漲價將額外帶來1560萬美元的收入，這筆資金對於面臨2027財年3.76億美元赤字的BART來說無疑是雪中送炭。BART在一篇部落格文章中稱其先前的融資模式「過時了」。疫情前，BART依賴較高的客流量，但隨著遠距辦公的興起，通勤模式發生了變化，客流量已不再。同時，BART也將大部分車站的停車場收費上調40美分。

元旦起舊金山灣區所有主要橋梁的通行費都將上調50美分，但是金門大橋除外。金門大橋已在去年7月將使用 FasTrak的駕駛者的通行費提高到 9.75 美元）。灣區七座州屬收費橋梁，將於未來五年內，每年1月1日逐步提高通行費。到2030年初，擁有FasTrak帳戶的通行費將為10.50美元，而沒有電子標籤的則需支付11.50美元。

除了海灣大橋之外，其他六座橋梁將允許載有兩人的車輛使用共乘車道，但這些車輛不能享受通行費折扣。

BART預計此次漲價將額外帶來1560萬美元的收入。(本報檔案照)
灣區 舊金山 疫情

