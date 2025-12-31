捷運推進第二期延伸工程 地下隧道將貫穿聖荷西市中心

Berryessa BART站正在建設中。（記者龔玥／攝影）

為因應人口成長與跨城市通勤需求，聖塔克拉拉谷交通管理局（Valley Transportation Authority，VTA）正加速推動捷運（BART）捷運第二期延伸工程，計畫以地下隧道方式，將BART自現有的Berryessa站延伸至聖塔克拉拉市，成為南灣歷來規模最大的交通基礎建設之一。

VTA主要負責聖塔克拉拉縣的公車與輕軌系統營運，同時也是縣內的交通壅塞管理機構，統籌跨城市道路、自行車道與整體交通規畫。此外，VTA亦肩負BART捷運系統在聖塔克拉拉縣的延伸建設。第一期工程已於近年完成，將BART服務延伸至密爾比達 與貝律耶沙（Berryessa）地區；第二期工程則規畫以約五哩的地下隧道，穿越聖荷西市中心，最終抵達聖塔克拉拉市。

根據規劃，BART第二期工程總經費預估達127億美元，預計於2038年完工通車。其中約51億美元將由聯邦政府 提供，其餘約76億美元則來自地方銷售稅與州政府補助款，是結合聯邦、州與地方資源的重大公共投資。

隨著工程進入實質施工階段，VTA已在聖塔克拉拉Caltrain車站東側、靠近Costco一帶展開重型工程作業，興建一座造價約四億美元的隧道鑽掘機坡道與始發設施。該設施將用於組裝並下放一部直徑約53呎的大型隧道鑽掘機，未來將自此向東鑽掘，預計花費二至三年時間，貫通至Berryessa BART站。

施工過程中，將採用地下連續壁、鋼筋籠下放、膨潤土護壁等複雜工法，確保深層開挖與隧道結構的穩定性。相關工程亦涉及多種施工與發包模式，包括設計與施工整合等方式，以因應大型公共工程在技術與管理上的挑戰。

不過，隧道鑽掘作業也將產生大量土方。根據估算，工程期間每天可能有數百輛卡車，負責將挖掘出的泥土運往灣區 鹽田或垃圾掩埋場。如何在工程進度、交通衝擊與環境影響之間取得平衡，成為工程推動過程中備受關注的議題。相關單位亦評估是否能透過鐵路方式運送土方，以降低道路交通負擔、噪音與空氣污染。

隨著BART第二期工程持續推進，這項橫跨數十年的重大交通建設，未來可望進一步強化南灣與整個灣區的軌道運輸網絡，改善通勤動線，並為區域發展帶來長遠影響。