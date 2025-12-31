舊金山前市議員艾嘉斯 遭追討9500元欠租

前舊金山市議員艾嘉斯(左)被控拖欠寵物店租金。（本報檔案照）

今年稍早在任僅一周的前舊金山 市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）禍不單行。她先前租賃的店面，業主向法院提訴，指控她拖欠租金 將近1萬元。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，日落區一位業主控告前舊金山市議員艾嘉斯，稱她仍拖欠寵物 店的租金，而正是這家寵物店導致她的任期僅短短一周就戛然而止。根據訴訟文件，這家店面的擁有人正在追討約9500元的未付租金。艾嘉斯今年春天出售了這家名為Animal Connection的寵物店，但訴狀稱她的名字仍然在租賃合約上。

「從我經營這家店到2025年4月，我沒有任何未付租金（outstanding rent）或滯納金（late fees），」艾嘉斯在給紀事報的短信中寫道，「這樁訴訟讓我感到非常震驚。 」

11月寵物店新店主巴蘭（Julia Baran）聲稱，艾嘉斯賣給她的商店臭氣熏天，鼠患成災，冰櫃裡堆滿了動物屍體。她還公開了一些信件，揭露艾嘉斯經常拖欠租金，經營不善以致虧損，並且故意將個人開支計入營業支出以抵稅。29歲的艾嘉斯上任一周後，就應市長羅偉(Daniel Lurie)的要求辭職。

業主已給這家寵物店發出驅逐通知。新店主巴蘭29日告訴紀事報，她認為訴訟中說的9500元的金額，大部分是她和艾嘉斯累積的滯納金。巴蘭說自己一直在按時支付租金，但驅逐通知意味著她下個月就必須為寵物店尋找新的店址。

「我認為我的責任很少，」巴蘭說，她的名字並沒有出現在租賃合約上。 「我認為他們不能控告我，而且我認為他們也不想控告我，因為我真的沒對不起他們。老實說，我幫了他們很多忙，比如清理這個地方。」