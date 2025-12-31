喝香檳真的比其他酒更容易頭痛？科學研究這麼說

我的頻道

舊金山訊
專家認為，氣泡酒中的碳酸似乎會加速或增強人體對酒精的吸收。(Copilot AI生成)
數百萬美國人很快就會用氣泡酒來迎接新年。如果運氣不好，可能還會面臨所謂的「香檳頭痛」—飲用氣泡酒後出現劇烈頭痛。但奇怪的是，飲用其他類型的酒卻不會。

舊金山紀事報報導，目前尚不清楚這種現象有多普遍，「但它確實存在，」舊金山加大（UCSF）神經科醫師萊文(Morris Levine)說：「每年這個時候都會聽到這樣的抱怨。病人說，『我很期待新年，但每次喝香檳都會頭痛，這讓我很害怕』。」

氣泡酒為何會引起頭痛這個問題，在醫學界尚未被廣泛研究。但醫學專家、葡萄酒化學家和一些小型研究提出了一些可能的解釋。

氣泡酒中的碳酸似乎會加速或增強人體對酒精的吸收，這可能導致人們更快、更強烈地感受到香檳的後遺症，例如脫水和頭痛。

目前尚不清楚碳酸酒精的吸收速度，是否比不含氣的酒精快得多，或只是略快一些。原因也尚不明確，但可能與胃和其他消化系統器官處理碳酸乙醇和非碳酸乙醇的方式有關。

2003年一項小型研究比較了12名飲用普通碳酸香檳和去除二氧化碳的香檳的受試者的血液酒精濃度，發現普通香檳的血液酒精濃度顯著高於脫氣香檳，並由此得出結論：二氧化碳可能加速酒精的吸收，導致更迅速或更嚴重的醉酒。

另一項發表於2007年的小型研究發現，一些飲用伏特加加蘇打水的人比飲用伏特加加純淨水的人吸收酒精的速度更快，因此血液酒精濃度更高。研究招募了21名受試者，讓他們在五分鐘內分別飲用三種伏特加：純飲、加水和加蘇打水，然後在四小時內測量他們的血液酒精濃度。

三分之二的受試者吸收蘇打水的速度比吸收純水更快；三分之一的受試者吸收速度沒有差異。這表明，個體對碳酸酒精飲料的吸收方式可能存在差異。

研究指出，「碳酸飲料會將氣體釋放到胃腔中，導致胃擴張。這種胃擴張被認為會加快胃排空速度，從而影響酒精吸收率。胃擴張的程度可能因人而異」、「然而，這只是推測，還需要進一步研究來證實結果的性質，並提出準確的假設。」

萊文推測，香檳頭痛的另一個原因可能是香檳更容易入口，因此人們可能會喝得更多、更快。這會導致頭痛以及其他飲酒副作用，例如脫水、血壓和心率升高，以及胃腸道發炎。「香檳與其說是酒精飲料，不如說是解渴飲品。我注意到人們喝香檳的頻率很高，大量飲酒會導致體內酒精濃度迅速升高。

萊文建議，為了避免或減輕頭痛，如果你不想完全放棄香檳，可以慢慢飲用，每喝一杯就喝點水，並吃點東西。他說，根據一些病人反映，品質較高的香檳似乎不會像廉價的量產香檳那樣引起嚴重的頭痛。

