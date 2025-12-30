新移民易忽略…快上加州官方這網站 找回「遺忘的錢」

我的頻道

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
登錄加州未認領財產官方網站，可以查詢到自己名下的未認領資產。（取自加州政府網站）
對許多剛來美國的新移民來說，生活的重心往往放在找工作、搬家、安頓孩子與適應新制度上，很少有人會想到去查一件事──自己名下，有沒有錢沒拿。

直到真的有人查了，才發現原來不少人在加州生活多年後，名下其實還留著一些沒有領回的款項，金額從幾百元到上千元甚至更多都有，而自己卻完全不知情。

南灣的佟先生近日就遇到這樣的情況。他某天偶然收到一封信件，寄件者是一家代理公司，信中稱他過去在就學期間曾有一筆大學獎學金尚未領取，如今已被列為加州的未認領財產，並表示可「代為協助領取」，但須收取一定費用。

佟先生起初半信半疑，隨後自行登入加州官方的未認領財產查詢網站，果然在自己先前的住址名下，查到一筆尚未領取的款項。

「確認是官方網站後，我就自己在線上申請，整個流程其實不複雜，」佟先生表示，按指示填寫資料並提交相關證明即可，並不需要透過任何付費代辦。

這類情況並非個案。這些錢不是補助，也不是福利，而是原本就該屬於個人的款項。可能是換工作後沒收到最後一筆薪水或獎金；可能是搬家後，房東寄出的押金支票寄錯地址；也可能是銀行帳戶太久沒用，或保險退費、理賠款沒有成功寄達。久而久之，這些錢依法轉由州政府暫時保管，靜靜躺在系統裡，等本人來查。

對新移民來說，這種情況特別常見。只要在美國換過住址、換過公司、租過房子、買過或賣過房屋、開過銀行或證券帳戶，甚至曾經退過保險，都有可能留下這類「被遺忘的錢」。

有華人表示，自己只是抱著試試看的心態輸入姓名查詢，結果發現名下竟然有多筆紀錄；也有人查到的金額不算大，但仍覺得「至少是自己的錢，沒理由放著不管」。

有新移民感嘆，在美國生活久了才慢慢體會到，很多資訊不是不存在，而是沒有人會主動告訴你。你不去查，它就一直放在那裡。或許金額不一定驚人，但花幾分鐘確認一下，至少能安心，也不會錯過本來就屬於自己的權益。

加州 移民 保險

