灣區生活壓力大 居民指「食品雜貨漲最多」 5年飆26.8%冠全美

快訊

編譯組╱綜合報導
矽谷居民稱食品雜貨價格漲幅居首。(本報檔案照)

據「聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，智庫矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）發布的報告顯示，灣區居民最關注超市商品價格的劇烈波動。食品雜貨價格漲幅高居榜首，超越了同樣受通膨重創的住房成本和水電費等其他類別。

在「過去一年中，您認為以下哪項成本漲幅最大？」的調查中，食品雜貨以64%的支持率位居榜首，其次是住房（50%）、水電費（33%）、餐飲娛樂（28%）、稅收（25%）、醫療保健（23%）和房屋保險（22%）。

聯合創投於8月開展此次民調，覆蓋阿拉米達、康曲柯士達、聖塔克拉拉、舊金山及聖馬刁五縣共1750名居民。

消費者對食品開支痛點的診斷精準無誤——據聯合創投報告援引美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，灣區食品價格以4.3%的年度漲幅領跑所有品類，遠超住房類2.3%的漲幅及2.5%的區域整體通膨率。

在生活成本方面，灣區再次領跑全美：過去五年食品雜貨價格飆升26.8%，而全國漲幅僅為24.7%。

聯合創投總裁兼首席執行長漢考克（Russell Hancock）表示，年度民意調查結果並不令人意外，因為消費者每次去超市都會直麵食品價格上漲，而房貸或租金支付僅是每月一次。

「住房是可負擔性問題，但某種程度上屬於一次性支出，而食品價格卻持續急劇攀升，」漢考克向「聖荷西焦點」表示。

他指出，灣區居民平均住房支出占收入比重約為50%，遠高於全國30%的平均水平。

「因此食品價格哪怕小幅上漲都影響重大，對低收入群體尤甚，」漢考克強調。

聯合創投組織列舉的全國性食品價格漲幅包括：咖啡上漲19%、牛肉上漲15%、香蕉上漲7%；連萬聖節（Halloween）糖果價格也較2024年上漲10%。

超市經營者同樣承受著壓力。

Zanotto's Markets超市總經理蒂比爾斯（Troy Tibbils）表示，近期批發商漲價從未間斷，同時人工、租金、水電等運營成本也在攀升。該連鎖超市在聖荷西設有兩家分店，桑尼維爾一家。

「物價波動周期正急劇縮短，」蒂比爾斯向「焦點報」透露，「過去三四年價格基本穩定，如今每年都要跳漲。」

蒂比爾斯指出，Zanotto's Markets超市的顧客「目前或許對超市通膨略顯麻木」，但他注意到部分消費者正轉向更實惠的雞肉、豬肉和蔬菜，減少購買牛肉等高價商品。

舊金山灣區今年10大新聞 AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜

舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

歷經一波三折 洛杉磯經文處終與「4401號」重逢

灣區駕駛人 雨天路況應對能力藏風險

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

