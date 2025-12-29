大麻合法化或重新分類？ 2026或出現重大轉折

我的頻道

編譯組╱綜合報導
大麻目前與海洛因、LSD等被列為附表一類藥物；若改列附表三類,將與氯胺酮、睪固酮等藥物同列。（路透）
大麻目前與海洛因、LSD等被列為附表一類藥物；若改列附表三類,將與氯胺酮、睪固酮等藥物同列。（路透）

KTLA 5報導，相較於過去幾年，美國2025年在州級大麻合法化議題上顯得相對平靜，除了總統川普（Donald Trump）近期簽署的一項行政命令外，整體進展有限。不過，多項跡象顯示，2026年可能成為美國大麻政策出現重大轉折的一年。

2025年仍出現零星進展。德州擴大醫用大麻計畫，州長艾波特（Greg Abbott）並否決一項全面禁止四氫大麻酚（THC）產品的法案；德拉瓦州則在8月首次開賣娛樂用大麻，距離合法化已歷時兩年。肯塔基州也於今年迎來首家醫用大麻藥房開業。

展望明年，麻薩諸塞州將允許成年人在受管制場所進行大麻社交消費；阿拉巴馬州則有望在醫用大麻合法化近五年後，於2026年迎來首批藥房。佛羅里達州方面，儘管選民於2024年否決娛樂用大麻提案，支持者仍積極推動將該議題納入2026年公投。

報導指出，川普本人亦對改革表達支持。他於2024年競選期間表示，將支持佛州的大麻合法化修正案，並稱「是時候結束因成年人少量使用大麻而進行不必要的逮捕與監禁」。他並強調，若再次當選，將推動相關改革。

川普日前簽署行政命令，加速將大麻於聯邦層級重新分類為附表三類藥物的程序。大麻目前與海洛因、LSD等被列為附表一類藥物；若改列附表三類，將與氯胺酮、睪固酮等藥物同列。

重新分類大麻不會使其除罪化或在全國範圍內合法化以供娛樂使用，它仍將是受管制物質、受聯邦規則和法規約束。這一變化將承認大麻的醫療用途、以及其遭濫用的潛力低於其他最危險的藥物。成為附表三類藥物將使大麻研究更容易進行，並可能減輕產業稅負。

另一方面，產業亦面臨挑戰。國會近期通過的預算法案關閉了大麻衍生產品的聯邦漏洞，未來將禁止THC濃度超過0.3%的產品，相關規定預計於2026年11月生效。分析認為，該措施可能重塑甚至衝擊現行市場。

大麻合法化 川普 阿拉巴馬州

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46

