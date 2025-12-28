強化災害應變 聖荷西引進AI疏散決策系統

聖荷西市政府引進人工智慧輔助決策系統。（記者龔玥／攝影）

面對野火、洪水及大規模槍擊等多種災害風險，聖荷西 市政府引進人工智慧 輔助決策系統，以提升緊急疏散與公共安全應變能力。市議會已批准與 Ladris Technologies 簽署一項為期六年、總額350 萬美元的合約，採購其 AI 預測與分析軟體。

根據《San José Spotlight》報導，該系統可快速整合人口密度、車輛擁有率、交通狀況、天氣預報、洪水地圖及即時調度數據，協助應急人員判斷最安全、最快速的疏散路線。市府在為期九個月的評估中發現，原本需耗費數小時的分析流程，透過該系統可在數分鐘內完成。

聖荷西應急管理辦公室主任雷．里奧丹（Ray Riordan）表示，在災難發生時，「時間是最關鍵的資源」，而 AI 工具能協助政府更快掌握全局、做出正確決策。他強調，最終疏散命令仍由人類決策，AI 僅是輔助工具。

這項科技升級正值聖荷西即將迎來超級盃、NCAA 及 FIFA世界盃等多場大型體育賽事，預計將吸引數十萬名遊客。市府認為，強化數據分析與預測能力，對確保賽事期間的公共安全至關重要。

Ladris Technologies 執行長里奧 茲利門（Leo Zlimen）指出，該系統亦能因應突發與非預期情境，例如在洪水模擬中預測無家可歸者可能轉移的地點，協助市府即時調配資源與提供支援。總部位於加州內華達市（Nevada City）的 Ladris，已與全美八個州近百個應急機構合作。市府表示，相關分析成果也將與聖塔克拉拉縣共享，以加強區域協調。

聖荷西此舉亦反映市府近年來積極運用人工智慧提升治理效率，從交通優化、公共會議翻譯到城市安全巡查，AI 正逐步成為市政管理的重要輔助工具。