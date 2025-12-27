暴雨引發油罐車翻覆 南聖荷西101號公路封閉1日後重開

加州公路巡警提醒，風暴過後道路安全風險仍高。（取自加州公路巡警facebook）

受聖誕期間強烈風暴與持續降雨影響，南聖荷西101號公路南向車道因一起油罐車翻覆並大量燃油外洩事故，於25日封閉近24小時後，終於在26日清晨重新開放通行。

Nbc BayArea報道，事故發生於周四清晨約5時30分，地點位於靠近 Hellyer Avenue的101號公路南向車道。當時，一輛大型油罐車因前方道路積水減速，隨後與一輛同樣減速行駛的皮卡車發生碰撞，導致油罐車失控翻覆。事故發生後，所有南向車道一度全面封閉。初步估計道路可於周四晚間8時重新開放，但由於燃油外洩情況嚴重，清理作業比預期複雜，重開時間先延至午夜，最終直到周五清晨才恢復通行。

根據加州 公路巡警（CHP）說明，翻覆的油罐車共外洩約 600加侖燃油，被列為危險物質事件（hazmat）。危險品處理人員幾乎整個耶誕節全天候在現場作業，清理路面燃油並將翻覆車輛及載運燃料移除。事故中，皮卡車司機並未受傷；油罐車司機則被送往醫院接受檢查，警方尚未公佈其具體傷勢情況。

這起交通事故正值灣區 遭遇近年罕見的聖誕風暴。根據PG&E資料，聖誕節 當天，灣區一度有數萬戶用戶停電，截至26日早晨，仍有數千戶尚未恢復供電。PG&E指出，風暴期間多地測得陣風時速超過90哩，強風導致樹木倒塌、電線受損，是停電的主要原因之一。電力搶修人員仍在惡劣天氣條件下加緊修復，部分地區預計要到晚間才能全面恢復供電。

此外，相關單位也提醒，風暴過後道路安全風險仍高。樹枝、倒木、雜物甚至被風吹落的貨物，可能滯留在高速公路上，對行車安全構成威脅。警方呼籲駕駛人放慢車速，保持警覺，留意突發狀況。氣象單位表示，未來幾天灣區仍可能迎來間歇性降雨與強風，低窪地區與主要幹道需持續防範積水與交通意外。