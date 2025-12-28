獲撥14萬 沙加緬度擴大汽車安全椅計畫 守護孩童安全

沙加緬度縣將持續並擴大汽車安全座椅計畫，以提升兒童行車安全。(取自沙加緬度縣府官網)

加州 交通安全辦公室（OTS）撥款近14萬美元補助沙加緬度縣，持續並擴大汽車安全座椅計畫。該補助將執行至2026年9月30日，是沙加緬度縣連續第五年獲得這項計畫經費支持。

汽車安全座椅計畫由沙加緬度縣公共衛生局與尊嚴健康（Dignity Health）旗下的慈悲聖胡安醫療中心（Mercy San Juan Medical Center）合作推動，核心目標是讓沙加緬度縣每一個家庭都能取得安全、可靠的孩童乘車環境。計畫內容包括：兒童安全座椅檢查與教育課程、兒童乘客安全技術員（CPST）培訓與再認證、為有需要家庭提供免費安全座椅，以及深入資源不足社區的外展服務。

沙加緬度縣公共衛生官卡西耶里醫師（Dr. Kasirye）表示，汽車安全座椅確實能挽救孩童生命，但前提是家庭具備正確的使用知識與取得資源的能力。他指出，在交通安全辦公室的資助及與尊嚴健康的夥伴關係下，縣府正努力確保每一名孩童都能在道路上安全出行。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料，車禍是造成兒童死亡與受傷的主因之一，但許多悲劇其實可以預防。研究顯示，正確使用並妥善安裝的兒童安全座椅，可使嬰兒因車禍死亡的風險降低71%，1至4歲幼童的死亡風險降低54%。

2025年，汽車安全座椅計畫就向有需要的家庭發放超過400張汽車安全座椅，並透過線上研習、實體課程、社區健康博覽會及校園資源活動，協助1300多名家長、祖父母與照顧者學習正確的安全座椅使用與安裝方式。此外，經認證的兒童乘客安全技術員，已協助正確安裝超過600張安全座椅，確保孩童獲得實際保護。

與尊嚴健康合作的宗教型非營利組織Al-Misbaah 指出，許多服務對象來自阿富汗 及阿拉伯國家，對汽車安全座椅的使用並不熟悉。透過慈悲聖胡安汽車安全座椅計畫的教育與實務指導，移民 家庭得以補足孩童行車安全上的缺口。

縣府指出，該計畫也特別關注難民與弱勢族群。一名於2025年抵達沙加緬度、育有五個月大雙胞胎的新手父親，在缺乏經濟能力與相關法規知識的情況下，面臨孩子乘車安全風險。透過計畫提供的實地教學與免費安全座椅，他得以安心展開在新城市的家庭生活。