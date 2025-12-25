趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席 將為弱勢群體發聲

趙蘊蔚表示，未來將盡最大努力，為那些感到被忽視、被聽不見的群體發聲，讓不同聲音能在學區決策中被真正看見。（本報檔案照）

巴洛阿圖學區 委員會（Palo Alto Board of Education）日前完成年度改選，選出新一屆領導團隊。現任副主席達拉普（Shounak Dharap）獲一致支持，接任學委會主席一職；華裔 學區委員趙蘊蔚（Rowena Chiu）則獲選為新任副主席，兩項人事案皆以全票通過。

依慣例，學區委員會每年年底進行主席與副主席改選，通常由副主席升任主席。卸任主席席加爾（Shana Segal）在會中提名達拉普出任主席，獲全體委員支持。達拉普過去一年擔任副主席，是目前學委會中任期最長的成員之一，並曾於2021年擔任主席。

副主席一職則由學委卡密（Alison Kamhi）提名趙蘊蔚，同樣獲得一致通過。學委會主席與副主席除負責主持公開會議外，也共同參與擬定會議議程，在學區治理中扮演關鍵角色。

巴洛阿圖教師工會主席卡波森（Tom Culbertson）在會中祝賀新任領導，並建議達拉普與趙蘊蔚在新職務上，持續與教師保持密切溝通。他指出，副主席是為未來領導角色做準備的重要職位，肩負協助制定學區發展方向與管理複雜資源的責任。

在當晚會議中，多位社區人士與學區員工亦對卸任主席席加爾的表現表示肯定，特別指出她在主持族裔研究討論，以及決定取消榮譽生物課程（Honors Biology）等高度爭議議題時，展現穩健與耐心的領導風格。卡密致詞時表示：「每一次我打電話給你，你都溫暖地接聽，給我中肯的建議與陪伴，這樣的支持讓我非常感激。」

對於升任副主席，趙蘊蔚表示，能以新的身分持續為社區服務，讓她深感榮幸。她說，若非支持者在去年競選期間，以及之後在面對外界對其立場的攻擊時持續力挺，自己無法走到今天。她也承諾，未來將盡最大努力，為那些感到被忽視、被聽不見的群體發聲，讓不同聲音能在學區決策中被真正看見。