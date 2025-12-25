聖荷西Kim Hung Jewelry暴力搶案再逮2嫌 15涉案者全數落網

警方提供的珠寶店搶劫現場照片。（聖荷西警方提供）

位於聖荷西 Aborn Road的Kim Hung Jewelry於今年9月初遭遇震驚南灣的暴力持槍搶劫案。聖荷西警察局歷經近兩個月密集調查與跨縣市追捕，已先後將15名涉案嫌犯逮捕歸案，其中包括兩名涉嫌對88歲店主施暴的嫌犯。該案因作案手法凶殘、涉案人數眾多，成為今年南灣最受矚目的珠寶搶案之一。

警方提供的犯罪現場照片。（圖由聖荷西警方提供）

案件發生在9月5日下午約2時05分。警方表示，超過10名嫌犯駕駛車輛直接衝撞 Kim Hung Jewelry店面正門玻璃後強行闖入店內。其中一名嫌犯持槍威脅店內一名成年男性，88歲的年長男性店主則遭到猛烈攻擊。嫌犯在極短時間內搶走多件珠寶與貴重物品，損失金額達數千美元，隨後分乘多輛車迅速逃離現場。

受傷的年長受害者隨後被送往當地醫院治療，所幸傷勢並無生命危險。警方指出，嫌犯攻擊手段極其暴力，顯示其在犯案過程中毫不顧及他人生命安全。

案發後，聖荷西警局搶案組立即展開調查，並鎖定一批疑似流竄作案的搶劫團夥。警方於9月及10月間陸續逮捕8名嫌犯。進一步追查後，又確認另外5名涉案人員，向法院申請逮捕令與搜索令。相關拘捕行動橫跨聖荷西、舊金山 及南舊金山等地。

警方通報，10月28日，一名原本因其他案件被羈押在外縣市的嫌犯被引渡回聖荷西；11月5日，警方在舊金山再逮捕一名嫌犯。隔日11月6日，警方聯合聯邦單位，在屋崙與舊金山同步展開行動，再拘捕兩名嫌犯。其餘涉案人員也在後續行動中全數落網，並以搶劫等重罪遭正式起訴。

警方隨後確認，賈米安．米勒（Jamieon Miller）為在搶劫過程中暴力攻擊88歲店主的主要嫌犯，威斯利．米勒（Wesley Miller）亦被確認參與犯案。兩人分別於11月18日在南舊金山、12月2日在紅木城被捕，並被關押於聖塔克拉拉縣主監獄。

在執行搜索令期間，警方查獲兩把未登記槍械、一把未登記攻擊型步槍、多發彈藥、已裝填彈匣及高容量鼓式彈匣，並取得多項關鍵證據。

聖荷西警察局局長約瑟夫（Paul Joseph）表示：「嫌犯不僅破壞了一個勤勞家庭經營的小生意，更對年長店主施以暴力，這是無法容忍的行為。警員將持續努力，確保所有涉案者被繩之以法，讓社區與小商家恢復安全感。」

聖塔克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示：「任何以為可以開著偷來的車衝進珠寶店、毆打年長店主後還能全身而退的人，顯然低估了聖荷西警方。檢方將全力確保這群危險的罪犯為攻擊社區付出沉重代價。」

聖荷西市長Matt Mahan指出：「沒有什麼犯罪比傷害老人或孩子更令人憤怒。這起案件震驚全市，但市民也會感到安心，因為嫌犯如今已被關進監獄。」

警方指出，今年南灣已有多家珠寶店成為集體闖入或暴力搶劫的目標，其中包括華人經營的首飾店，作案模式高度相似。由於店面損毀嚴重，Kim Hung Jewelry至今仍無法恢復營業，案件也再次引發社會對商家安全與暴力犯罪 的關注。