好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

記者龔玥╱聖荷西報導
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）
隨著聖誕節腳步臨近，好市多(Costco)各地賣場已陸續上架多款節慶商品，從應景零食、巧克力禮盒到傳統真樹聖誕樹，吸引不少民眾提前為節日布置與送禮做準備。

在聖誕裝飾區，Costco推出廣受歡迎的Noble Fir（諾布冷杉）真樹聖誕樹。該品種以枝葉濃密、樹形飽滿著稱，並散發出經典的聖誕松木香氣，成為許多家庭布置客廳的首選。賣場人員提醒，消費者在選購真樹後，應搭配穩固的樹架，並避免擺放在暖氣出風口或壁爐附近，同時每日補充冷水，以維持樹木新鮮度。近年來愈來愈多家庭選擇真樹聖誕樹，希望為孩子與家人保留更傳統的節慶記憶。

不少顧客會特別詢問香氣和樹形，Noble Fir的接受度一直很高，這款聖誕樹售價79.99美元，高度約7至8呎，較此前價格下調，現正以優惠價推出。同時還有同品種的樹木做成的花環，採用雙環結構設計，輔以香柏木枝條，並點綴松果與漿果裝飾，整體呈現自然且富有層次的節慶風格，售價19.99美元。

除了聖誕樹，Costco今年也同步引進多款節慶零食與巧克力新品，強調送禮與自用兼具。其中包括主打真實原料與多元風味的巧克力產品，以及適合擺入聖誕襪或禮盒的小包裝零食，成為不少消費者一站式採購的重點。

巧克力品牌Pocket’s Chocolates 近期推出限時優惠活動，吸引不少消費者駐足試吃。現場優惠包括杏仁巧克力三包9.79美元、開心果口味12.89美元，成為節慶期間備受關注的甜點選擇。活動現場陳列了多款不同風味的巧克力杏仁產品，供消費者試吃比較。負責介紹產品的工作人員表示，不少顧客會先從經典口味入手，「我們很鼓勵大家多嘗試不同口味，找到真正適合自己的那一款。」

隨著節慶消費持續升溫，賣場觀察發現，消費者愈來愈重視節日氛圍與購物效率，從真樹聖誕樹到節慶零食一次購足，不僅節省時間，也讓過節準備變得更加輕鬆。

打折出售的真樹聖誕樹。（記者龔玥╱攝影）
真樹聖誕花環。（記者龔玥╱攝影）
