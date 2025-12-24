太浩湖地區將迎暴風雪 但聖誕滑雪恐因狂風落空

太浩湖地區即將迎來巨大暴風雪，為滑雪勝地帶來期盼已久的降雪。(受訪者提供)

太浩湖地區即將迎來巨大暴風雪，為滑雪勝地帶來期盼已久的降雪。但氣象局發布下雪時間和最新雪量預測，聖誕節 想滑雪的人可能會失望。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，太浩湖和內華達山脈缺雪的情況很快就會結束。本周有系列強勁的暴風雪將為內華達山脈(Sierra Nevada)帶來數呎厚的積雪，很可能在聖誕節前夕（24日）迫使主要山口封閉，並最終為滑雪勝地帶來期盼已久的降雪。

氣象部門指出，降雪不會立即開始。在周二之前，大氣河的核心仍位於太浩湖地區以北，使內華達山脈處於系統的暖側。降雪線將保持在海拔9000呎以上，限制了積雪的分佈，僅有最高的山峰會積雪。但這種情況將在周周深夜發生變化：隨著加州 沿海低氣壓系統的加深，一股更強的風暴在近海形成。隨著水汽柱南移，大量冷空氣湧入內華達山脈。預計到走三清晨，隨著第一波強降水的到來，降雪線將驟降至海拔6000呎以下。

從那時起，降雪就將正式開始。預計從周三上午到周五，將頻繁出現中到大的降雪，期間幾乎沒有明顯的間歇。到周五下午，唐納峰（Donner Summit）沿線的滑雪場將被積雪覆蓋：糖碗滑雪場（Sugar Bowl）和太浩唐納滑雪場（Tahoe Donner）從山腳到山頂的積雪可能達到二到四呎。帕利塞茲太浩（Palisades Tahoe）和霍姆伍德（Homewood）低海拔地區的積雪預計約為二到三呎，山脊附近的積雪量將顯著增加。即使是太浩湖面附近的地區，預計到周五也將有一到二呎的積雪。

聖誕節當天的滑雪條件看起來不理想。雖然積雪充足，但山脊上陣風風速可達每小時100哩，有時會造成能見度極低的暴雪天氣，並可能導致滑雪纜車關閉。

預計唐納山口和迴聲峰最快將於周二晚上開始積雪。根據預報這兩個山口最早可能在周三晚上關閉，但更有可能在聖誕節晚上隨著降雪量的增加而關閉。由於大雪將持續到周五，道路封閉或嚴格的防滑鏈限制措施可能會持續到周末，而周末正是假日出行高峰期。