交換禮物、做祝賀影片…營造聖誕歡樂氣氛 手機App包辦

善用手機應用可以輕鬆增加節日的氛圍感。（記者徐蓓蓓╱攝影）

隨著聖誕節 腳步臨近，不少民眾發現，手機裡常用的應用程式(App )也悄悄換上「節慶模式」。從倒數計時、聖誕主題介面、迷你遊戲，到交換禮物與祝賀影片製作，各式功能應有盡有。一支手機，幾乎就能包辦整個聖誕季的娛樂、規畫與儀式感。

對有孩子的家庭而言，節日前的期待感尤其重要。由Google 推出的Google Santa Tracker，每年12月都會開放聖誕專區，包含拼字、數學、音樂等寓教於樂的迷你遊戲，並在聖誕夜提供「追蹤聖誕老人」功能，成為不少學齡兒童放學後的指定活動。

另一款深受家庭歡迎的娛樂型應用是ElfYourself。家長只須上傳全家福照片，就能生成跳舞小精靈影片，角色誇張、配樂洗腦，常成為家庭群組與社群平台的熱門分享內容，也讓孩子在歡笑中感受節慶氣氛。

在公司、朋友或家族之間舉辦「神祕聖誕老人」（Secret Santa）活動，最常見的困擾包括抽籤混亂、預算失控，或收到完全用不到的禮物。對此，不少上班族選擇Elfster來協助流程管理。該平台可自動配對交換對象、設定禮物金額上限、建立個人願望清單，甚至能匿名提問確認喜好，大幅降低「送錯禮」的風險。

想快速營造聖誕感，音樂與視覺是最直接的方式。Spotify、Apple Music、YouTube Music等平台每年都會推出主題歌單，從經典聖誕金曲、親子歌曲到節慶混音一應俱全，適合居家、通勤或派對播放。

在視覺方面，iPhone用戶則可下載XmasJoy或Christmas Countdown。這類應用結合倒數計時與節慶桌布，提供下雪動畫、聖誕樹、聖誕老人等鎖屏與背景畫面，讓手機每天一解鎖就充滿過節氛圍。

準備聖誕大餐的家庭，則可透過Yummly搜尋節慶菜單，從火雞、甜點到素食料理一應俱全；而購物清單、派對與旅行規畫，則可利用Any.do或Notion的聖誕模板集中管理。

若想傳送更有溫度的祝福，像YouCam Perfect或Canva這類應用，也能快速製作節慶卡片或短片，取代制式訊息，傳達更真誠的心意。

科技不僅沒有讓節日變冷，反而讓過節變得更輕鬆，也更有溫度。