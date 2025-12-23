海沃天然氣爆炸案 地方當局、PG&E挨批未疏散居民

本月初海沃天然氣洩漏爆炸現場。(美聯社)

本月初，在海沃附近Ashland非建制社區，道路施工人員意外挖斷了一條天然氣 管道。兩小時後，太平洋瓦電公司(PG&E)終於止住了洩漏。道路施工人員已離開現場，但並未發布正式的疏散令，儘管附近房屋內可能仍有大量易燃氣體滯留。幾分鐘後，劇烈爆炸發生，多棟房屋被夷為平地，六人受傷，其中三人被送往醫院。

東灣時報(East Bay Times)報導，這一系列事件引發了專家質疑，地方當局和曾多次發生天然氣安全事故的PG&E是否採取了適當措施來保障居民安全。

國家運輸安全委員會(NTSB)管道調查部門前主任霍爾（Robert Hall）指責該公司未能更快地止住洩漏。他表示，即使PG&E關閉了洩壓閥，參與處理受損管道的公用事業工作人員和當地消防官員也應該意識到，天然氣可能仍然滯留在地下或建築物內。

「我認為，為了安全起見，他們應該疏散居民，」霍爾說。他曾負責監督聯邦政府對PG&E的調查。

PG&E和阿拉米達縣消防局表示，他們會根據具體情況共同決定疏散事宜，並表示需要進一步調查以確定是否應該要求居民撤離。對於灣區新聞集團提出的更多有關此洩漏事件應對措施的問題，PG&E和消防局均拒絕回答。

PG&E在向該新聞機構發表的簡短聲明中，向「所有受此事件影響的人們」表達了「慰問和祈禱」。

這次爆炸是PG&E一系列燃氣安全事故中的最新一起，令人回想起2010年發生在聖布魯諾的爆炸事故。當時，該公司一條老舊管線破裂，造成八人死亡，數十棟房屋被摧毀。對那幾起事故的調查發現，該公司反應遲緩，並有其他操作失誤。

為回應聖布魯諾的悲劇，加州 公共事業委員會（CPUC）開始對違反州和聯邦燃氣安全法規的燃氣公司和公用事業公司處以罰款。該委員會正在調查這起爆炸事故。

在過去的15年中，CPUC已對為北加州450萬燃氣用戶提供服務的PG&E公司開出19張罰單 ，罰款總額超過3500萬元。相較之下，為超過2000萬名用戶提供服務的南加州瓦斯公司（Southern California Gas Co.）僅被開出6張罰單，罰款金額為620萬元。

2022年，太平洋煤氣電力公司一名員工在納巴縣清理管道時未能遵循正確的操作規程，導致一名公用事業工人死亡。此後，該公司被NTSB處以160萬元的罰款。此外，PG&E還因疏於管理聖荷西一條老化的銅製天然氣管道，導致2018年一名居民在浴室點燃火柴後引發爆炸，被罰款60萬元。

2019年，該公司處理了一起天然氣外洩事故。與最近阿拉米達縣的事故類似，這次洩漏也是由於承包商切斷地下管道引發的，造成1000萬元的財產損失。NTSB在隨後發布的事故報告中指出，PG&E未能迅速找到關閉天然氣洩漏所需的閥門。

「PG&E花了大約一個小時才確定需要隔離的閥門的具體位置，」NTSB在報告中寫道。

霍爾表示，他知道美國國家運輸安全委員會（NTSB）至少對太平洋煤氣電力公司（PG&E）展開過四次調查，而自1970年以來，全美範圍內針對該公司的調查約有150起。

PG&E沒有回應有關過去事故的質詢。