灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

天黑之後的聖誕巷璀璨奪目。（記者徐蓓蓓／攝影）

隨著聖誕節 腳步逼近，灣區 多個社區陸續換上節慶裝扮，其中位於聖馬刁縣聖卡洛斯（San Carlos）的Eucalyptus Avenue，再度因居民自發打造的「聖誕巷（Christmas Tree Lane）」成為歲末最受矚目的賞燈熱點。繽紛燈飾點亮整條街道，不僅吸引大量家庭前來散步拍照，也在華人社群平台掀起一波「朝聖」熱潮。

與多數需購票入場的商業燈展不同，聖卡洛斯聖誕巷完全由居民自行規畫與布置。從街道兩側望去，幾乎家家戶戶都投入巧思，有的以故事感場景取勝，有的主打簡約高級風，還有住戶在門前設置互動區，邀請遊客書寫聖誕卡片、留下祝福。夜幕低垂後，彩燈與裝置亮起，整條街宛如童話世界，讓不少家長直呼「孩子一來就不想走」。

聖卡洛斯聖誕巷這顆網紅聖誕樹吸引了大量民眾排隊拍照打卡。（記者徐蓓蓓／攝影）

多位曾造訪的居民分享，今年的裝飾水準「又上了一個層級」。有人注意到，街上出現以史努比為主題的飄雪燈屋，也有住戶在庭院搭起小型舞台，播放音樂、展示大型充氣聖誕老人與麋鹿，甚至還有家庭組成樂隊在彩燈中演出聖誕曲目，為現場增添驚喜。到了傍晚5時半後，人潮逐漸湧現，發光氣球、熱可可攤位也讓孩子們樂在其中。

這條聖誕巷的名氣，近年已不只侷限於在地社區。不少遊客表示，是透過社群平台推薦、甚至在地圖上直接搜尋「SC Christmas Tree Lane」前來。由於街道屬住宅區，部分時段會實施封街管制，民眾多選擇將車輛停放在鄰近街道或公園，再步行前往。

有聖誕巷的居民自組樂隊表演聖誕歌曲。（記者徐蓓蓓／攝影）

除了親子家庭，這裡也成為攝影愛好者的熱門取景地。有拍照達人建議，傍晚約5時左右的「藍色時刻」最適合取景，此時天空仍保有深藍色調，搭配初亮的燈飾，畫面層次感十足；同時人潮尚未大量湧入，更容易捕捉理想構圖。不少人也分享穿著淺色衣物、善用燈串與裝置光源，可自然為臉部補光。

從南灣特地帶全家驅車前來賞燈的鄭先生表示，第一次來還是疫情 剛結束。當時看到這璀璨奪目的彩燈，就感受到了真誠傳遞節慶喜悅的社區能量，很受鼓舞。今年來看發現更多家庭投入，有更多驚喜。有民眾直言，相較收費燈展，這裡更能感受到鄰里用心經營生活、分享快樂的溫度。