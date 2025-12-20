ACoM線上論壇 聚焦大規模槍擊與槍枝暴力

ACoM舉行會議探討美國大規模槍擊與槍枝暴力的問題。（ACoM提供）

ACoM於12月19日舉辦線上會議，主題為「美國能否在應對大規模槍擊 和槍枝暴力方面取得進展？」，邀請多位教育工作者與公共衛生、心理學及槍枝政策研究專家，從第一線經驗與資料研究角度，探討槍枝暴力的根源與可能的解決方向。

參加的專家有哥倫比亞大學預防與評估中心主任吉爾吉斯醫生（Dr. Ragy Girgis）、「布萊迪聯合組織」全國政治與公共參與總監漢密爾頓（Shikha Hamilton）、教師聯合終結槍枝暴力組織共同創辦人勒納（Sarah Lerner）和約翰霍普金斯大學彭博美國健康教授韋伯斯特醫生（Dr. Daniel Webster）。

儘管近年來美國大規模槍擊事件數量已降至20年來的最低點，但槍枝相關死亡人數仍明顯高於其他高收入國家。每起重大槍擊事件發生後，社會輿論往往高度關注，但政策回應卻長期陷於憲法爭議、政治兩極化及根深柢固的槍枝文化，改革進展有限。

會議中，勒納分享自身經歷。她表示，多年來不斷有學生在不同城市經歷槍擊事件後向她求助，這種反覆出現的創傷經驗，促使她與其他教師在2021年12月成立一個由教育工作者主導的反槍枝暴力組織，致力於為經歷槍枝暴力的學生、教師與社區提供支援與資源。

她指出，校園槍擊僅占槍枝暴力的一小部分，但卻是媒體報導最密集的類型，對師生的心理衝擊極為深遠。槍擊事件發生後，教師往往不僅要面對教學中斷，還要承擔安撫學生、處理集體創傷的角色，「我們每天和學生在一起，是槍響之後第一個拍拍他們肩膀、告訴他們安全的人。」

針對部分州通過允許教師持槍的法案，專家明確表達反對立場。她認為，讓教師攜帶槍枝進入校園，只會增加校園內的槍枝數量與風險，並可能帶來誤擊、誤判與更嚴重的心理創傷。「教師的職責是教育，不是執法，」她強調。

吉爾吉斯在會上指出，僅約5%的大規模槍擊事件與嚴重心理疾病直接相關，但社會常將槍枝暴力簡單歸因於心理健康 問題，反而加深對心理疾病患者的汙名化，阻礙其尋求協助。研究也顯示，美國整體人口中，約45%至50%的人一生中可能經歷心理健康問題，但這一比率並未在槍擊加害者中顯著升高。學者呼籲，公共討論應回到槍枝可得性、政策執行與文化因素，而非將心理健康作為替罪羊。

漢密爾頓指出，自2020年槍枝暴力上升後，2022年起已出現逐步下降趨勢，部分城市透過針對高風險族群的社區干預計畫，成功減少槍擊事件。同時，聯邦政府 加強對「幽靈槍」（私人製造、無序號槍枝）的監管，也被認為對降低暴力發揮作用。