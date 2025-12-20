我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

ACoM線上論壇 聚焦大規模槍擊與槍枝暴力

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ACoM舉行會議探討美國大規模槍擊與槍枝暴力的問題。（ACoM提供）
ACoM舉行會議探討美國大規模槍擊與槍枝暴力的問題。（ACoM提供）

ACoM於12月19日舉辦線上會議，主題為「美國能否在應對大規模槍擊和槍枝暴力方面取得進展？」，邀請多位教育工作者與公共衛生、心理學及槍枝政策研究專家，從第一線經驗與資料研究角度，探討槍枝暴力的根源與可能的解決方向。

參加的專家有哥倫比亞大學預防與評估中心主任吉爾吉斯醫生（Dr. Ragy Girgis）、「布萊迪聯合組織」全國政治與公共參與總監漢密爾頓（Shikha Hamilton）、教師聯合終結槍枝暴力組織共同創辦人勒納（Sarah Lerner）和約翰霍普金斯大學彭博美國健康教授韋伯斯特醫生（Dr. Daniel Webster）。

儘管近年來美國大規模槍擊事件數量已降至20年來的最低點，但槍枝相關死亡人數仍明顯高於其他高收入國家。每起重大槍擊事件發生後，社會輿論往往高度關注，但政策回應卻長期陷於憲法爭議、政治兩極化及根深柢固的槍枝文化，改革進展有限。

會議中，勒納分享自身經歷。她表示，多年來不斷有學生在不同城市經歷槍擊事件後向她求助，這種反覆出現的創傷經驗，促使她與其他教師在2021年12月成立一個由教育工作者主導的反槍枝暴力組織，致力於為經歷槍枝暴力的學生、教師與社區提供支援與資源。

她指出，校園槍擊僅占槍枝暴力的一小部分，但卻是媒體報導最密集的類型，對師生的心理衝擊極為深遠。槍擊事件發生後，教師往往不僅要面對教學中斷，還要承擔安撫學生、處理集體創傷的角色，「我們每天和學生在一起，是槍響之後第一個拍拍他們肩膀、告訴他們安全的人。」

針對部分州通過允許教師持槍的法案，專家明確表達反對立場。她認為，讓教師攜帶槍枝進入校園，只會增加校園內的槍枝數量與風險，並可能帶來誤擊、誤判與更嚴重的心理創傷。「教師的職責是教育，不是執法，」她強調。

吉爾吉斯在會上指出，僅約5%的大規模槍擊事件與嚴重心理疾病直接相關，但社會常將槍枝暴力簡單歸因於心理健康問題，反而加深對心理疾病患者的汙名化，阻礙其尋求協助。研究也顯示，美國整體人口中，約45%至50%的人一生中可能經歷心理健康問題，但這一比率並未在槍擊加害者中顯著升高。學者呼籲，公共討論應回到槍枝可得性、政策執行與文化因素，而非將心理健康作為替罪羊。

漢密爾頓指出，自2020年槍枝暴力上升後，2022年起已出現逐步下降趨勢，部分城市透過針對高風險族群的社區干預計畫，成功減少槍擊事件。同時，聯邦政府加強對「幽靈槍」（私人製造、無序號槍枝）的監管，也被認為對降低暴力發揮作用。

槍擊 心理健康 聯邦政府

上一則

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

下一則

加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

延伸閱讀

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事

布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事
澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻
紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷
澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年