王俊杰4犯規 USF男籃仍贏羅耀拉芝加哥大學

記者王子涵／舊金山報導
舊金山男籃主教練Chris Gerlufsen表示，當球按照正確方式流動、彼此讓隊友變得更好，結果自然會反映在比分上。（記者王子涵╱攝影）
舊金山大學(USF)男籃日前在大通中心（Chase Center）舉行的「USF Legacy」賽事中展現反彈氣勢，以85比71擊敗來訪的羅耀拉芝加哥大學（Loyola Chicago），成功走出前一戰於聖路易斯失利的陰影，戰績提升至7勝5負。

本場比賽開局雙方短暫拉鋸，羅耀拉芝加哥一度以8比6領先，但舊金山大學隨即打出一波7比0攻勢，迅速奪回主導權。主隊在上半場展現流暢的團隊進攻與精準的外線火力，多次透過球的快速轉移撕裂防線，上半場三分球火力全開，單節命中9記外線，帶著50比36的明顯優勢進入中場休息。

在回答本報記者的賽後提問時，主教練格魯夫森(Chris Gerlufsen)表示，球隊在聖路易斯客場吞敗後情緒低迷，但全隊對本場比賽有高度共識與回應，「尤其是上半場，這是本季至今我們在進攻端打得最完整的一場比賽。當球按照正確方式流動、彼此讓隊友變得更好，結果自然會反映在比分上。」

備受關注的舊金山大學中國球員王俊杰本場比賽雖未繳出亮眼數據，但其在攻防兩端的影響力仍然關鍵。王俊杰於下半場初段即陷入犯規麻煩，早早吞下第四次犯規，被迫長時間坐在板凳席。主教練透露，已在場邊與其溝通，強調他在球隊體系中的重要性，「他不是故意犯規，只是在一些時刻需要做得更好。每一名球員都會遇到這樣的夜晚，重點在於如何回應。」

儘管王俊杰受限於犯規困擾，舊金山大學仍能以14分差距穩定拿下勝利，教練認為這反而是一項正面訊號，「當我們在他影響有限的情況下仍能贏球，一旦所有人同時進入節奏，我們會變得非常危險。」教練也再次強調，無論是否進入先發陣容，王俊杰都是球隊長期布局中的重要拼圖。

另一名中國小將趙維倫最後三分鐘出場，罰球兩罰一中得一分。

數據方面，舊金山大學全場三分球27投13中，命中率高達48.1%，全隊送出18次助攻、僅出現四次失誤，進攻效率亮眼；防守端則有效壓制羅耀拉芝加哥大學外線火力，將其三分命中率限制在17%。

個人表現方面，萊利四世（Tyrone Riley IV）攻下賽季新高22分並抓下9個籃板，福克斯（David Fuchs）替補貢獻生涯新高20分，板凳合計拿下38分，成為勝負分水嶺。舊金山大學下一戰將持續調整陣容與輪換，迎接接下來的賽程挑戰。

舊金山 芝加哥 哥大

